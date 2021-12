Vědci objasnili, kdy na Zemi dopadl ničivý asteroid, který před 66 miliony lety vyhubil dinosaury

https://cz.sputniknews.com/20211212/vedci-objasnili-kdy-na-zemi-dopadl-nicivy-asteroid-ktery-pred-66-miliony-lety-vyhubil-dinosaury-16833288.html

Vědci zjistili, že meteorit, který způsobil smrt většiny dinosaurů, s největší pravděpodobností spadl během jara na severní polokouli. Článek byl publikován v... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

Práce vychází z analýzy vzorků z lokality Tanis v Severní Dakotě. Podle vědců vedených Robertem DePalmou z Manchesterské univerzity ve Velké Británii divoká zvěř na tomto místě zahynula několik hodin poté, co před 66 miliony lety narazil do mexického poloostrova Yucatán asteroid. Většina fosilních pozůstatků z Tanisu patří rybám, včetně jeseterů.Podle vědců je přesné načasování dopadu klíčové pro lepší pochopení raného průběhu následného masového vymírání. Čas totiž hraje zásadní roli v mnoha biologických funkcích, například v tom, kdy dochází k rozmnožování a hibernaci, jaké strategie krmení zvolit, a dokonce i v povaze interakcí mezi hostitelem a parazitem.Vzhledem k tomu může načasování nebezpečí globálního rozsahu ovlivnit, jak silně katastrofa ovlivní život, které druhy nakonec vyhynou a jak přesně se zbytek bioty dokáže po události zotavit.Pochopení doby, kdy na Zemi dopadl Chicxulub, by proto mohlo zpřesnit předpovědi, jak by mohl dnešní život reagovat, kdyby Zemi v budoucnu postihla podobná katastrofa. Analýza fosilních pozůstatků umožnila týmu zúžit roční období, ve kterém mohlo dojít k hromadnému vymírání, a tím i k určení doby, kdy došlo k dopadu asteroidu.Růst rybích kostí vzdáleně připomíná růst stromů - lze v nich vysledovat i sezónní výkyvy, které vedou k tvorbě různě zbarvených vrstev. Různé vrstvy kostí se liší také poměrem izotopů uhlíku a kyslíku. Ukázalo se, že poslední rostoucí vrstva u fosilních ryb se vytvořila buď na začátku léta, nebo na jaře, krátce po tření.Tento závěr vědci učinili na základě skutečnosti, že poslední vrstva, soudě podle její struktury, vznikla v období hojného krmení. Právě jeseteři jsou známí tím, že na jaře a v létě přijímají obzvláště bohatou potravu.Neznámý druh velkého dinosauraVědci prokázali, že na území dnešního Grónska žil před přibližně 214 miliony let dvounohý býložravý dinosaurus, který dostal jméno Issi saaneq. Vědci poprvé objevili pozůstatky tohoto dinosaura - dvě dobře zachovalé lebky - v roce 1994 při vykopávkách ve východním Grónsku. Původně se předpokládalo, že jedna z lebek patří plateosauru, známému druhu dinosaura s dlouhým krkem, který žil v Německu, Francii a Švýcarsku v období triasu. Dříve vědci nalezli pouze několik pozůstatků tohoto druhu ve východním Grónsku.Autoři nové práce provedli mikropočítačovou tomografii kostí, která jim umožnila vytvořit digitální 3D modely vnitřních struktur a kostí zvířete, dosud pokrytých sedimenty. Ukázalo se, že anatomie obou lebek je v mnoha ohledech jedinečná, například výrazně vyniká tvarem a proporcemi kostí. Tehdy si paleontologové uvědomili, že objevili nový živočišný druh.Býložravý dinosaurus Issi saaneq (v jazyce Inuitů to znamená studená kost) žil asi před 214 miliony let, na konci triasu. V té době se rozpadl superkontinent Pangaea a začal se formovat Atlantský oceán. V té době na Zemi probíhaly klimatické změny, které umožnily prvním býložravým dinosaurům dostat se do Evropy a rozšířit se za její hranice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

