Vědci zaznamenali ničivý výbuch na hvězdě podobné Slunci. Co když se to stane na naší hvězdě?

12.12.2021

Astronomové zaznamenali na podobné Slunci hvězdě EK Draconis masivní nárůst energie, který překonává vše, co dřív bylo zaznamenáno ve Sluneční soustavě. Článek zveřejněný v časopise Nature Astronomy uvádí, že výron koronální hmoty podobné síly může způsobit značné škody na družicích na oběžné dráze a elektrických sítích na Zemi.Japonští astronomové použili pozemní a kosmické dalekohledy, aby prozkoumali hvězdu EK Draconis, která se nachází ve 111 světelných letech od Země v souhvězdí Draka a vypadá jako mladá verze Slunce. V dubnu roku 2020 pomocí kosmického dalekohledu TESS a dalekohledu SEIMEI Kjótské univerzity zaznamenali, jak EK Draconis chrlí oblak horké plazmy s hmotností kvadrilionů kilogramů. To je přes desetkrát více než nejsilnější koronální emise hmoty, která byla kdykoliv zaznamenána na hvězdě podobné Slunci.Koronální výrony hmoty jsou jedním z prvků sluneční aktivity, emise látky z hvězdné koruny. První pozorování těchto jevů ve viditelném rozsahu se uskutečnilo počátkem sedmdesátých let pomocí koronografů umístěných na orbitálních slunečních observatořích a skrývajících jasný disk Slunce. Pozorování koronálních výronů hmoty z povrchu Země způsobuje určité komplikace. Při maximu sluneční aktivity se frekvence koronálních výronů zvyšuje a dosahuje někdy tří událostí za den. V období klidného Slunce může dojít k nejvýše jednomu výbuchu za pět dní.Je známo, že pro mladé hvězdy slunečního typu jsou časté super výbuchy charakteristické. Teoreticky se s frekvencí jednou za několik tisíc let tento jev může vyskytnout i na Slunci. Nebylo však známo, zda takový jev může způsobit nadměrný koronální výron hmoty. Vědci zjistili, že příčinou výronu na Draconis v roce 2020 byl právě super výbuch, ke kterému došlo 30 minut před tím.Tyto události ohrožují celý život na Zemi, ale zejména mohou mít katastrofální dopad na moderní infrastrukturu. Nicméně super výbuchy a koronální super výrony jsou pravděpodobně vzácné pro hvězdy jako Slunce, které se nacházejí uprostřed své evoluční cesty. Jeden ze spoluautorů článku, astrofyzik Yuta Notsu, však poznamenal, že obří výrony hmoty mohly být v prvních letech existence sluneční soustavy zcela běžné. Jinými slovy, obří koronální výrony hmoty by mohly vážně ovlivnit vývoj planet pozemské skupiny, jako je Země a Mars.Podle toho, kam přesně výron sluneční látky směřuje, mohou být následky jejího nárazu více nebo méně ničivé. Možná, že jeden z těchto nejsilnějších jevů v raných dějinách sluneční soustavy byl příčinou smrti Marsu, pokud se plazmové proudy dostaly na tuto planetu.Dříve jsme psali o největší magnetické bouři na Zemi za poslední roky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

