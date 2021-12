A je to venku! Vyzkoušejte dušené brambory podle tajného receptu kuchařů ze sovětských jídelen

https://cz.sputniknews.com/20211213/a-je-to-venku-vyzkousejte-dusene-brambory-podle-tajneho-receptu-kucharu-ze-sovetskych-jidelen--16846506.html

Kdo by odolal dušeným bramborům, kromě toho se šťavnatým masem. Dnes jsme si pro vás připravili tajný recept sovětských kuchařů na dušené brambory s masem... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Kdysi byly tyto recepty přísně střeženy a znali je jenom sovětští kuchaři v poctivých sovětských jídelnách. Dnes díky internetu můžou poodhalit tajemství sovětské kuchyně všichni. Vydejte se proto spolu s námi na exkurzi po sovětské kuchyni.Co budete potřebovat na přípravu dušených brambor s masem?Postup přípravyCibuli a mrkev nakrájejte na kostky. Orestujte je na oleji v hrnci. Pozor! V hrnci a ne na pánvičce. Poté nakrájejte maso na malé kousky a přidejte ho do hrnce k cibuli a mrkvi. Restujeme všechny ingredience a počkáme, až maso pustí šťávu. Pravidelně mícháme, jelikož maso nesmí získat zlatavý odstín. Poté dusíme maso se zeleninou pod pokličkou asi 15 minut, abychom přivedli šťávu do varu. Když se voda odpaří, dolejeme jí tak, aby bylo maso ponořené ve vodě. Všechno spolu dusíme dalších 30 minut. Pak přidejte rajčatový protlak, sůl a pepř a všechno dobře promíchejte. Teď přišel ten správný čas na brambory. Přidejte do hrnce brambory, když je potřeba, dolejte vodu. Pozor, je důležité, aby voda úplně zakrývala brambory. Všechno dusíme, až brambory změknou. Vylejeme trochu vývaru a přidáme lžičku mouky, zamícháme a opět vlijeme šťávu do hrnce. Díky tomuto triku budou brambory mazlavé. Pak opět vše dobře promícháme a přivedeme do varu. Hotovo.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

