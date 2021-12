https://cz.sputniknews.com/20211213/babis-chce-pomoci-fialovi-ve-sporu-se-zemanem-co-mu-radi--16840886.html

Babiš chce pomoci Fialovi ve sporu se Zemanem. Co mu radí?

Dnes se sejde prezident Miloš Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou, aby vyřešili svůj hlavní spor ohledně jmenování ministra zahraničí Jana Lipavského... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Svou relaci Čau lidi použil Andrej Babiš k tomu, aby se vyjádřil, že ve sporu mezi prezidentem s Petrem Fialou chce být mediátorem.Jmenování vlády je naplánováno na 17.prosince. Hned v pondělí se Petr Fiala sejde s prezidentem, aby projednaly spory týkající se především Lipavského. Prezident Zeman také uvedl, proč Lipavského nechce jmenovat. K jeho výtkám patří nedostatečné zkušenosti, nedostatečné vzdělání a neshodují se také v názoru na zahraniční politiku, především vztah k Izraeli nebo V4.Petr Fiala si stojí za svým kandidátem a je ochoten podat kompetenční žalobu, pokud Lipavský nebude jmenován. Ministrem zahraničí by tak musel být dočasně zvolen někdo jiný, zatím nebylo zveřejněno, kdo by to měl být.Babiš chce dále vládnout, dokud nebudou spory vyřešeny.Své příznivce také ujistil, že sice končí na pozici premiéra, ale jeho pořad bude fungovat dál.Babiš se už pravděpodobně připravuje na kandidaturu na prezidenta.Pondělní schůzka prezidenta a FialyJak jsme již zmínili výše, na dnešní den připadá schůzka prezidenta Miloše Zemana a designovaného premiéra Petra Fialy. Sejdou se v Lánech, aby finálně vyřešili situaci kolem Jana Lipavského. Jejich jednání by mělo začít ve 4 hodiny odpoledne.To, že koalice Spolu a PirSTAN připravuje kompetenční žalobu, potvrdila také předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Fiala je však na celou situaci připraven. Po setkání s prezidentem se sejde s pěti koaličními lídry, nazývá je K5. Společně budou připraveny další kroky.„Stále věřím, že dohoda je možná. Čekám, že na schůzce to bude uzavřeno,“ doplnil.Ivan Bartoš zcela nechápe důvody, které prezident uvádí jako příčinu toho, že Lipavského nechce jmenovat. Ze strany Pirátů je to jediný možný kandidát na ministra zahraničí.Prezidentovi vadí, že Lipavský má jen bakalářské vzdělání, má špatný vztah k Izraeli a visegrádské spolupráci a údajně chtěl uspořádat sjezd sudetských Němců v ČR. Dle vyjádření Lipavského to bylo myšleno pouze jako dobrý nápad.Podpora od SchillerovéK celé věci se vyjadřují také jiný politici. Mezi nimi i předsedkyně poslanecké sněmovny klubu ANO a ministryně financí v demisi Alena Schillerová, která situaci považuje za politický spor. Myslí si, že pokud prezident nechce ministra jmenovat, tak by to měl dodržet.Z Ústavy zní, že ministr je jmenován prezidentem na základě návrhu předsedy vlády.Pokud se do pátku 17.prosince situace nevyřeší, bude zřejmě dočasně stát ve vedení ministerstva zahraničí Petr Fiala. Po nějaké době by zkusil Lipavského navrhnout zase a pokud by Zeman opět odmítl Lipavského jmenovat, došlo by na onu kompetenční žalobu.Kdyby došlo na situaci, že Ústavní soud bude na straně Fialy, zřejmě by stejně prezidenta nedonutil, aby ke jmenování Lipavského došlo, vyjadřuje se k věci ministr průmyslu, obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO).Dalším problém je v ministerstvu zemědělství. Kandidátem na vedení tohoto ministerstva je Zdeněk Nekula, ten je však v karanténě kvůli koronaviru. Pokud by tedy byla v pátek jmenována nová vláda, bude se muset do čela ministerstva zemědělství postavit vedoucí KDU-ČSL a budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

