Babiš navrhuje nulovou DPH na elektřinu i v příštím roce. Projedná to Sněmovna

Premiér České republiky v demisi Andrej Babiš navrhuje nulovou DPH na elektřinu i v příštím roce. Vláda ji zrušila v souvislosti s vysokými cenami energií... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„Svolali jsme kvůli tomu na středu mimořádnou schůzi Sněmovny,“ informoval Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci.Podle Babiše je odpuštění DPH na energie nejefektivnějším nástrojem, jak lidem kompenzovat rostoucí ceny energií.Vicepremiér v demisi Karel Havlíček dále uvedl, že ceny elektřinu budou růst i v příštím roce, a to o 30 až 50 procent. Ceny plynu se pak můžou zvýšit o 50 až 70 procent. Na tiskové konferenci se přitom odvolával na jednání s představiteli ČEZ. Havlíček s Babišem se shodují na tom, že zdražování energií do velké míry souvisí s unijním systémem obchodování s emisními povolenkami.Havlíček dnes zopakoval, že by chtěl, aby se do obchodování vrátilo přibližně 400 milionů emisních povolenek, které byly staženy do rezervy na podnět Evropské komise. Česká republika se tak v tomto ohledu přidá k Polsku, které také vyzývá ke změnám systému obchodování s povolenkami. Polsko již pohrozilo, že pokud změny nenastanou, mohlo by vystoupit ze systému.Zmiňme, že ceny emisních povolenek v Evropské unii minulou středu přesáhly 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry, čímž došlo k překonání rekordu. Odborníci ale odhadují, že do konce letošního roku by se tato částka mohla vyšplhat na 100 eur za tunu. Od začátku listopadu tak cena vzrostla přibližně o 50 procent. Zdražování emisních povolenek také ovlivňují rostoucí ceny plynu, kvůli čemuž elektrárenské společnosti v rámci ekonomie využívají uhlí.Stoupá také velkoobchodní cena elektřiny. Koncem listopadu stála 143 eur za megawatthodinu, naposled byly takto vysoké ceny v roce 2008, tehdy ale MWh stála 90 eur. Zdražování elektřiny na velkoobchodních trzích bylo příčnou konce skupiny Bohemia Energy.Vláda v demisi proto ve středu na mimořádné parlamentní schůzi probere tři nástroje, jak bojovat se stoupajícími cenami energii. Kromě zmíněné nulové DPH je ve hře také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

