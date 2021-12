Biolog vyjmenoval rané příznaky demence

https://cz.sputniknews.com/20211213/biolog-vyjmenoval-rane-priznaky-demence-16830583.html

Podle výpočtů Světové zdravotnické organizace byla demence diagnostikována u více než 55 milionů lidí. Je to syndrom, při kterém člověk postupně ztratí kognitivní funkce, tedy schopnost přemýšlet a budovat logická spojení, zvýší se zapomnětlivost, začne se těžko orientovat dokonce ve známém prostředí.Podobné poruchy mohou být způsobeny různými chorobami, poznamenal Gološejkin. K demenci vedou zejména neurodegenerativní poruchy, traumata hlavy, některé infekce, metabolické poruchy, nedostatek určitých vitamínů. Alzheimerova choroba a ateroskleróza mozkových cév jsou nejčastějšími příčinami vzniku tohoto syndromu, řekl odborník.Některé faktory mohou přitom zvýšit riziko vzniku demence, pokračoval biolog.„Je to zejména hypertenze, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, deprese a alkoholismus. Mohou také mít význam takové faktory jako sociální izolace, absence aktivní kognitivní činnosti. Co se týče zlozvyků, jež zvyšují riziko demence, uvádějí s různou mírou důkazů kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, nezdravou životosprávu a stravu, a také pravděpodobně nedostatek pohybu,“ upřesnil Gološejkin.Zpozorovat první příznaky demence je velmi těžké, často za ně považují reakci na stres, nebo zvláštnosti související se stárnutím člověka, dodal.„Příznakem budoucí demence může být zapomnětlivost. Kromě viditelné poruchy paměti dochází také k řadě mírných kognitivních poruch, jako je neschopnost soustředění pozornosti, plánování, snížení úrovně abstraktního myšlení. Lékaři diskutují o tom, že ztráta sluchu může být jak raným příznakem Alzheimerovy choroby, tak jedním z faktorů rizika jejího vzniku,“ varoval biolog.Má za to, že lékaři zatím nemají účinné způsoby léčení demence. Proto má zvlášť velký význam její včasná prevence.Snížit riziko vzniku demence dokáže rovněž studium cizích jazyků a aktivní styky.„Byly vykonány průzkumy, které ukázaly snížení rizika onemocnění u lidí, jež mluví dvěma a více řečmi. Velký význam mají také aktivní sociální vzájemné styky. Existují doporučení ohledně použití různých potravinových doplňků, avšak jejich účinnost a účelnost jsou zatím předmětem diskusí vědců. Osobně bych doporučil meditaci,“ řekl na závěr Gološejkin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

