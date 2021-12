https://cz.sputniknews.com/20211213/dietologove-prozradili-nejlepsi-super-potraviny-ktere-vam-pomuzou-snizit-hladinu-cholesterolu--16836044.html

Dietologové prozradili nejlepší super potraviny, které vám pomůžou snížit hladinu cholesterolu

Dietologové prozradili nejlepší super potraviny, které vám pomůžou snížit hladinu cholesterolu

Odborníci v oblasti zdravého stravování uvedli několik potravin, které vám pomůžou snížit vysokou hladinu cholesterolu. Informuje o tom web eatthis.com. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T07:30+0100

2021-12-13T07:30+0100

2021-12-13T07:30+0100

zdraví

ořechy

pomeranč

jahody

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14205971_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_f5a4f7aec12d44ac6d6c927097a0cf21.jpg

Rady čtenářům poskytli dietologové Lauren Manakerová a Nick Fuller. Odborníci mají za to, že tyto potraviny jsou velmi efektivními pomocníky v boji s vysokou hladinou cholesterolu.JahodyPrvním takovým pomocníkem jsou jahody. Toto oblíbené ovoce může být vynikajícím doplňkem stravování, co se týče vysokého cholesterolu.Když nevíte, jakým způsobem je zakomponovat do jídelníčku, můžete je přidávat do salátů, jogurtu nebo je konzumovat jako lehkou svačinu.Stoprocentní pomerančová šťávaDietoložka dále radí vyhýbat se konzumaci sladkých nápojů a nahradit je stoprocentní pomerančovou šťávou. „Dospělí, kteří konzumují pomerančovou šťávu, mají celkově nižší hladinu cholesterolu i toho špatného,“ uvedla dietoložka.Ovesné vločkyDoktor Nick Fuller z university v Sydney radí začít svůj den s porcí ovesné kaše. Lékař prozradil, že obiloviny jsou vynikajícím zdrojem určitého typu rozpustné vlákniny – beta glukanu. Ve střevech pracuje jako hubka, která vstřebává přebytečný cholesterol, který se hromadí v našich tepnách.„Vybírejte minimálně opracované ovesné vločky, obsahují více beta glukanu,“ dodal odborník.OřechyDalší potravinou, která vám pomůže v boji s cholesterolem, jsou vlašské ořechy.„Nedávný výzkum, který byl uveřejněn v časopise Circulation ukazuje, že lidé, kteří každý den během dvou let konzumovali přibližně půl hrnečku vlašských ořechů, hladina špatného cholesterolu klesala průměrně o 4,3 mg,“ uvedla Manakerová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211129/dietologove-varuji-klicem-k-posileni-imunity-je-spravne-stravovani-vime-jak-na-to-16686320.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ořechy, pomeranč, jahody