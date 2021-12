https://cz.sputniknews.com/20211213/francouzsky-prezident-a-madarsky-premier-jednali-o-bezpecnosti-a-energetice-v-evrope-16847839.html

Francouzský prezident a maďarský premiér jednali o bezpečnosti a energetice v Evropě

Francouzský prezident Emmanuel Macron jednal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem o evropské bezpečnosti a dvoustranné spolupráci před zasedáním Visegrádské... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Macron to řekl v pondělí na společné tiskové konferenci, kterou vysílala tisková služba Elysejského paláce.Podle jeho slov se setkání s maďarským premiérem týkalo například evropského průmyslu a obrany, včetně oblasti vesmíru, investic do technologií a energetické nezávislosti.„Budeme mít příležitost otevřít téma digitálních technologií, (…) doufám, že najdeme společnou řeč při diskusi o migrační politice. V minulosti v tomto ohledu docházelo k napětí, to, co jsme zažili v posledních týdnech a o čem jsem již hovořil se svým polským protějškem, vyžaduje revizi celkové organizace, aby se lépe zabránilo migračním tokům a posílila se spolupráce mezi sousedními státy,“ dodal.Během své cesty do Budapešti chce francouzský prezident diskutovat o panství práva v jednotlivých zemích, svobodě médií a nezávislosti soudnictví, hospodářském oživení v Evropě a ochraně životního prostředí. Macron poděkoval Maďarsku za podporu evropské vojenské operace Takuba v africkém Sahelu.Maďarský premiér se vyslovil pro posílení obranného potenciálu EUMaďarský premiér Viktor Orbán se vyslovil pro budování obranných kapacit EU. Vyjádřil se tak na tiskové konferenci na pondělním summitu zemí Visegrádské skupiny v Budapešti, kterého se účastní i francouzský prezident Emmanuel Macron. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó uvedl, že Budapešť a Paříž jsou zajedno v tom, že je důležité chránit vnější hranice EU. V březnu plánuje EU schválit strategický kompas, jednotnou obranou koncepci společenství, jejíž přijetí podle šéfa zahraniční politiky Evropské unie Josepa Borrella nebude v rozporu s kolektivní obranou v rámci NATO. Tento dokument zejména předpokládá vytvoření sil rychlé reakce EU o síle až 5 000 osob, které by Bruselu umožnily nezávisle provádět operace, včetně vojenských, kdekoli na světě. Koncepce zahrnuje také kybernetickou bezpečnost a bezpečnost vesmírného seskupení Evropské unie.Diskuse o vytvoření vlastních vojenských formací EU, podřízených institucím společenství a nezávislých na Spojených státech, probíhá již více než 70 let. V průběhu let byla koncepce takových sil nazývána „evropské obranné společenství“, „eurocorps“, „bojové skupiny EU“ a „Armáda EU“; nyní se diskutuje o vytvoření „sil rychlé reakce EU“. Tyto plány se dosud nikdy nepodařilo uskutečnit, protože je zablokovali přední spojenci USA v EU, především Spojené království, které již není členem společenství. Washington vždy aktivně vystupoval proti vytvoření evropských sil, protože taková struktura by nevyhnutelně konkurovala NATO a její vznik by vedl k oslabení amerického vlivu v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

