„I za to může Putin.“ Na Slovensku byli přivoláni policisté ke srážce bavoráka a sovětského tanku

Slovenská policie zveřejnila fotografii podivné havárie, k níž došlo v Košickém kraji. Nevšední povaha incidentu do značné míry pobavila lidi. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„18letá řidička vedla motorové vozidlo zn. BMW, ve směru od obce Dargov na obec Košický Klečenov, přičemž po průjezdu táhlé levotočivé zatáčky, pravděpodobně z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky ztratila na namrzlé, z části zasněžené vozovce kontrolu nad vozidlem, kde přední částí narazila do betonového obrubníku příjezdové cesty k odpočívadlu,“ stojí ve statusu slovenských policistů.Následně řidička pokračovala po zatravněné ploše a přední částí vozidla narazila do betonového podstavce pod historickou památkou - tankem.V současné době dopravní nehoda je ve stádiu vyšetřování.Příspěvek policie upoutal pozornost mnoha sledujících, kteří jakoby soutěžili o to, kdo poskytne vtipnější komentář.„70 let po válce furt drtí Němce, paráda,“ odkázal na válečné dějiny Matej Malovec.„Historie se opakuje: německý plech pod ruským tankem,“ vyslovil podobný názor uživatel s nickem Grof Monte Christo.„Podnikatelka kontra T 34,“ lakonicky okomentoval případ Jan Vachula.„I za to může Putin, že tam ten tank překážel,” s humorem poznamenal Miroslav Vrtík.„Samohybné dělo SU-100 (ne tank a už vůbec ne T-34),“ oponoval sledujícím Vladimír Sitkey v otázce znalostí vojenské techniky.„Doufám, že měl tank havarijní,“ sarkasticky napsal Marian Wagner.Letos v dubnu občan Královéhradeckého kraje předal policii během současné zbraňové amnestie tank T-34/85 a samohybnou zbraň SD-100. Obě zbraně vlastnil legálně od 90. let, pochyboval však, že jsou podle současných předpisů dostatečně znehodnocené. Proto využil amnestii a preventivně vše nahlásil policii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

