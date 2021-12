https://cz.sputniknews.com/20211213/kardiolog-prozradil-jak-rozpoznat-infarkt-16849280.html

Kardiolog prozradil, jak rozpoznat infarkt

Kardiolog prozradil, jak rozpoznat infarkt

Vedoucí kardiologického oddělení konzultativního a diagnostického centra č. 6 v Moskvě Andrej Syrov ve vysílání rádia Govorit Moskva označil dlouhodobé bolesti... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Důvodem pro obavy mohou být podle něj také bolesti při fyzické zátěži, a to nejen v klidu.Kromě toho mohou nepříjemné pocity v oblasti srdce znamenat poruchy trávicího systému.„Místo bolesti může být velmi podobné. Dalo by se to tak splést. Musíme si uvědomit, že bolesti srdce vznikají na vrcholu zátěže, jsou krátkodobé, velmi často souvisí i s nedostatkem vzduchu,“ dodal Syrov.Příznaky mozkového infarktu, které se objevují hodinu před záchvatemDříve praktický lékař a kardiolog Azizchon Askarov vyprávěl, jaké jsou první příznaky, které se mohou objevit před mozkovou mrtvici. Podle lékaře je nutné věnovat pozornost takovým příznakům, jako silná bolest hlavy, nevolnost, zhoršená koordinace pohybů, zhoršené vidění a pocit necitlivosti v rukou.Askarov řekl, že k tomu dochází doslova během půl hodiny nebo hodiny, kdy se ucpává tepna a začíná mozkový infarkt.Poznamenal, že poškození mozku se projevuje „triádou“.Také neuroložka nejvyšší kategorie Taťjana Vonová prozradila, že abyste poznali, že jde o mrtvici, je třeba se pokusit usmát, zvednout obě ruce a zřetelně vyslovit jakákoli slova.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

