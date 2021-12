https://cz.sputniknews.com/20211213/kate-middletonova-porusila-nekolik-svatebnich-tradic-kralovske-rodiny-jedna-se-tyka-svatebni-noci-16848430.html

Kate Middletonová porušila několik svatebních tradic královské rodiny. Jedna se týká svatební noci

Kate Middletonová porušila několik svatebních tradic královské rodiny. Jedna se týká svatební noci

Vévodkyně z Cambridge v den své svatby byla s rozpuštěnými vlasy, čímž porušila tradici, kterou královská rodina dodržovala celých 350 let, sděluje... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T22:43+0100

2021-12-13T22:43+0100

2021-12-13T22:43+0100

celebrity

svatba

princ william

princ harry

královská rodina

kate middleton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/709/26/7092613_0:0:2750:1548_1920x0_80_0_0_1991a33b60e56c3653b409fe60039127.jpg

Kate Middletonová si navíc sama udělala make-up, místo toho, aby se uchýlila k pomoci profesionálů.Vévodkyně chtěla, aby ji princ William viděl na svatbě tak, jak vypadá v normálním životě.V dokumentu William & Kate: The Journey se uvádí, že členové královské rodiny přemlouvali Kate, aby si v den svatby vyčesala vlasy, ale nepodařilo se jim ji přesvědčit.Královská expertka Ashley Pearsonová poznamenala, že vévodkyně si velmi přála rozpustit vlasy a jít k oltáři s dlouhými padajícími kudrlinkami, tedy se svým oblíbeným účesem, který miluje i William. Nakonec se dohodli na kompromisu ohledně jejího vzhledu.Obvykle na královských svatbách nejsou žádné družičky a svědci, ale v tomto ohledu se princ William a Kate Middletonová vyznačovali tím, že pozvali na tyto role Pippu Middletonovou a prince Harryho.Ale to není všechno. Vévodkyně porušila další královskou tradici tím, že si vybrala pro svou sestru Pippu bílé šaty od Sary Burtonové, které se velmi podobaly šatům Kate, které vytvořil Alexander McQueen. Družičky obvykle nenosí bílé šaty, protože v takovém případě může být někdo z nich náhodně přijat za nevěstu.Pippa byla moc podobná Kate. Bílé šaty byly zdobeny krajkou na výstřihu a knoflíky na zádech.Nejvíce neočekávané pravidlo, které se vévoda a vévodkyně z Cambridge rozhodli ignorovat, se však týkalo jejich první svatební noci a líbánek.Podle tradice se královské páry vydají na svatební cestu hned po svatbě, ale Kate a William se chovali jinak. Svou první svatební noc pár strávil v Buckinghamském paláci a na líbánky vyrazil až po deseti dnech. Byla to neuvěřitelná cesta na Seychely, kde se ubytovali na soukromém ostrově.Dříve jsme psali o tom, jak Kate Middletonová změnila zásnubní prsten princezny Diany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/nase-budouci-kralovna-kate-middletonova-posilila-svuj-vliv-v-ocich-verejnosti-diky-vanocni-sluzbe-16799988.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svatba, princ william, princ harry, královská rodina, kate middleton