„Kompetenční žaloba vykopává válečnou sekyru.“ Fiala mohl podle Havlíčka jednat dříve

13.12.2021

V týdnu prohlásil prezident, že kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský je pro něj problematický a odmítá ho jmenovat. Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice.Zeman ovšem nechce překážet ustavení nové vlády, a proto neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chce zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů. Výjimku ovšem činí osoba Jana Lipavského. Zeman jej odmítá jmenovat ze čtyř hlavních důvodů, přičemž jeden z nich je podle něj nízká kvalifikace tohoto kandidáta na ministra zahraničních věcí.Petr Fiala se chystá podat žalobu v tom případě, pokud prezident odmítne jmenovat vládu jako celek, tedy i s Lipavským. Právě dnes se má designovaný premiér Petr Fiala setkat s prezidentem. Vládní koalice za Lipavským stojí a pakliže bude prezident stále proti, chystá nová vláda kompetenční žalobu proti Zemanovi.Podle ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy v demisi Karla Havlíčka je vždy vše o politickém kompromisu. Uvedl to ve vysílání CNN Prima NEWS. „Kompetenční žaloba vykopává válečnou sekyru mezi vládou a prezidentem. Podle nás by tam měla být spolupráce,“ uvedl. Dále dodal, že kompromis mezi Fialou a Zemanem měl podle něj nastat daleko dříve.Názory právníků se lišíNutno podotknout, že právě ona kompetenční žaloba je tématem pro řadu ústavních právníků, kteří se však na výkladu druhého odstavce článku 68 Ústavy ČR neshodnou. Ten uvádí, že „předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“.Advokát Ondřej Preuss uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS, že předseda vlády navrhuje a prezident jmenuje. Je tudíž jasné, kdo má jaké pravomoci. „Všechny komentáře a dlouhodobá praxe se přiklání k tomu, že je to předseda vlády, kdo disponuje vládou, ne prezident. Věc je jasná.“Právník Pavel Hasenkopf však oponoval. „Výklad, že prezident musí, je principiálně špatně. Tady se všem podsouvá, že patří k typickým znakům parlamentního systému, že premiér si určuje vládu. To je ale kancléřský systém,“ konstatoval.Zmínil, že v roce 1993 byly posíleny pravomoci prezidenta. „Na rozdíl od minulosti si nemůže prezident jmenovat do Fialovy vlády třeba pana Mynáře. Musí vycházet z návrhu. Nemusí ale návrh přijmout a může si vyžádat jiný. Musel by být v ústavě dovětek, že návrh prezident přijme, jako je tomu u demisí,“ řekl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

