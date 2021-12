https://cz.sputniknews.com/20211213/krainova-vystoupila-proti-cenzure-na-instagramu-k-obhajobe-sexuality-vyuzila-freuda-16836788.html

Krainová vystoupila proti cenzuře na Instagramu. K obhajobě sexuality využila Freuda

Krainová vystoupila proti cenzuře na Instagramu. K obhajobě sexuality využila Freuda

Supermodelka Simona Krainová přišla s obviněním na adresu Instagramu, jímž doprovodila zveřejněnou sérii provokujících fotografií, kde můžeme vidět krásku... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„Sigmund Freud to řekl jasně a výstižně...lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění… jediné, co se mění je úhel pohledu…no a tady je ten můj,“ odkázala na světoznámého psychiatra celebrita v popisku k fotografiím.Topmodelka neskrývá nostalgii po časech, kdy se dalo publikovat odvážné snímky bez omezení.„Kde jsou ty doby, kdy Instagramu nehrabalo‼ Nastupuje cenzura jako za totáče a to je tristní…“ varuje hvězda.Následně poukazuje na paradox, spojený s fungováním moderních platforem pro komunikaci s veřejností.Dále připomněla, že už několikrát jí byl smazán příspěvek dovádějících dětí na pláži…v plavkách...to bych ještě pochopila, úchylů je tady určitě dost…ale proč jsou mazány příspěvky uměleckých fotek od renomovaných fotografů??protože jsem na nich byla nahá nebo spoře oblečená.?? woooow. to jako vážně někoho pohoršuje? v dnešní době?!!,“ neskrývá zuření hvězda.Následně podotkla, že jde o dobu, kdy se vytratila jakákoli intimita, o sexu se baví už předškolní děti a spousta z nich má nulovou morálku a sebeúctu a provozují ho už ve věku, kdy Krainová s vrstevníky ještě tahali kačera na pískovišti.„No, snad mi tento příspěvek drahá cenzuro promineš…snad tyto fotky nikoho pohoršovat nebudou, i když pro mě ztrácí kouzlo, ale svět bude určitě najednou hezčí a pohádkovější,“ uzavřela příspěvek modelka.Krainová není sama, kdo je nespokojen s politikou sociální sítě. Na konci listopadu si americká zpěvačka Madonna stěžovala na Instagramu, odkud byly odstraněny její upřímné fotky.Předtím zpěvačka zveřejnila střípky z nového focení. Na snímcích pózuje třiašedesátiletá Madonna ve spodním prádle, síťovaných punčochách a botách na podpatku. Zpěvačka je podle svých slov nucena fotku znovu zveřejnit, ale s „úpravou“, jelikož sociální síť označila původní snímky za vyzývavé.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

