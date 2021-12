https://cz.sputniknews.com/20211213/malacova-ohlasila-prestavku-na-odpocinek-od-socialni-politiky-toto-sdeleni-vyvolalo-vrelou-diskuzi-16841535.html

Maláčová ohlásila přestávku na odpočinek od sociální politiky, toto sdělení vyvolalo vřelou diskuzi

V neděli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila svou porážku na sjezdu ČSSD a nahlásila ve své politické činnosti pauzu. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Maláčová tedy sdělila, že prohrála „se svou vizí takové sociální demokracie, která se bude soustředit na své kořeny a bude stranou hájící zájmy pracujících lidí,“ navíc také podotkla, že porážka byla drtivá. Vzhledem k tomu se rozhodla si od politiky odpočinout.Jelikož podle autorky příspěvku měla několik posledních měsíců extrémně složitých, ten odpočinek je pro ní nezbytný. V příspěvku se pochlubila i novým pianinem Petrof a prozradila, že si tu dobu volna využije s estetickým rázem, konečně se tedy dostane k tomu klavíru a naučí syna hrát také.Maláčová však stále zůstane řadovou členkou ČSSD. Přitom na svém Facebooku slibuje, že komunikaci se stoupenci prostřednictvím sociálních sítí nehodlá zanechávat.Předpokládá, že předá ministerstvo práce a sociálních věcí svému nástupci cca do konce tohoto týdne.Toto sdělení Maláčové vyvolalo ze strany sledujících na jejím Facebooku vášnivou diskuzi, lidé se rozdělili na dva tábory: jedni vyjadřují soucit a podporují Maláčovou: „Děkujeme Vám, stejně jste byla nejlepší, nechápu co se to stalo. Tenhle hnus zničí celou zemi, nechápu voliče. Vám přeji hodně štěstí, vy se neztratíte,“ píše Jana Sazečková.Druzí zas naopak Maláčovou vřele kritizují, jeden z komentátorů – Honza Honzinus Marek si třeba stěžuje, že kvůli této politice nemá z čeho platit ubytování: „Náročné to bylo. A kdopak mi proplatí škodu, kterou mi způsobily ty vaše restrikce? Tak hlavně, že máte na piano Petrof. Někteří lidé díky vám letos nemají ani na nájem..“Ministerská stezkaMaláčová byla ministryní od roku 2018, v průběhu svého působení v křesle ministryně zavedla „eNeschopenky“, předložila několik změn v důchodovém systému a zvýšila minimální mzdy. Do realizace důchodové reformy však zasáhla koronavirová pandemie, což oddálilo proces zavedení změn.Šmarda povede ČSSDV letošních volbách nového předsedy ČSSD, konajících se na 43. sjezdu, Jana Maláčová neuspěla, proto stranu nyní povede Michal Šmarda, jenž získal 130 hlasů ze 200. Šmarda sliboval, že bude vykonávat funkci krizového manažera, jelikož podle něj straně hrozí ekonomický kolaps a zánik, bude se ji snažit oživit a udělat ji znovu relevantní.Připomeňme, že se ČSSD poprvé za dobu samostatné ČR nedostalo do Sněmovny, jelikož nepřekročilo zákonnou pětiprocentní hranici hlasů. Výsledkem toho bylo odstoupení z funkce Jana Hamáčka a některých dalších členů vedení strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

