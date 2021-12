https://cz.sputniknews.com/20211213/meteorologove-varuji-pred-ledovkou-hrozit-bude-hlavne-na-severovychode-zeme-16843352.html

Meteorologové varují před ledovkou. Hrozit bude hlavně na severovýchodě země

Meteorologové varují před ledovkou. Hrozit bude hlavně na severovýchodě země

V pondělí vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před mrznoucím mrholením a tvorbou nebezpečné ledovky. Dávat pozor by si měli lidé zejména na... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T16:43+0100

2021-12-13T16:43+0100

2021-12-13T16:43+0100

česko

počasí

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/13045104_0:75:1800:1088_1920x0_80_0_0_72ab9b4af1337509755e210359f51350.jpg

„Při teplotách pod bodem mrazu není vyloučen výskyt mrznoucího mrholení s tvorbou slabé ledovky,” uvedli meteorologové.Podle ČHMÚ platí výstraha do úterních 10:00 v Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a částech Zlínského kraje. V dalších dnech by se mělo však mírně oteplovat a ledovka by již hrozit neměla.Meteorologové uvádí, že nad západní a střední Evropou bude zesilovat tlaková výše. Kolem ní bude přes Polsko postupovat v pondělí teplá fronta a částečně podle ČHMÚ ovlivní i počasí u nás. V úterý bude přes střední Evropu postupovat slabá studená fronta k východu. Jak uvádí ČHMÚ, v dalších dnech počasí u nás bude ovlivňovat okraj mohutné tlakové výše nad Britskými ostrovy a Severním mořem. V druhé polovině období kolem ní začne do střední Evropy proudit chladnější vzduch od severu.Výhled počasíCo se týče předpovědi počasí, pak dnes nás čeká zatažená obloha a ojediněle slabý déšť, dopoledne pak i mrznoucí. Odpoledne by se teploty měly pohybovat většinou nad nulou, odpoledně se pak začnou tvořit mlhy.A jak to bude vypadat v týdnu? V úterý bude zataženo až oblačno, na horách přechodně i polojasno. Ojediněle můžeme čekat slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou mezi +3 až -1 °C, přes den pak 0 až 4 °C. Ve středu bude také zataženo až oblačno, ojediněle i polojasno. Ojediněle se vyskytne mrholení, a to i mrznoucí s nejvyššími denními teplotami mezi 2 až 6 stupni. Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, ojediněle přechodně i polojasno. Ojediněle se vyskytne mrholení a mlhy. Nejvyšší denní teploty budou mezi 2 až 6 stupni, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s.V pátek bude oblačno až zataženo, místy až polojasno. Ojediněle se vyskytne mrholení, na horách na východě nad 700 m sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi 2 až 6 stupni. Co se týče vyhlídky na víkend, pak bude oblačná až zatažená obloha, místy přechodně bude i polojasno. Ojediněle se může vyskytnout mrholení nebo déšť, zpočátku na horách, postupně od středních poloh místy i občasné sněžení. Přes den budou teploty mezi 1 až 6 stupni.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211211/nekolik-americkych-statu-zasahla-silna-tornada-zivel-si-vyzadal-desitky-mrtvych-16823288.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, český hydrometeorologický ústav (čhmú), meteorologové