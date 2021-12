Ministr obrany Lubomír Metnar pozastavil proces vyslání vojáků na polsko-běloruské hranice

https://cz.sputniknews.com/20211213/ministr-obrany-lubomir-metnar-pozastavil-proces-vyslani-vojaku-na-polsko-beloruske-hranice-16847193.html

Ministr obrany Lubomír Metnar se rozhodl, že pozastaví proces schvalování mandátu pro vyslání jednotky vojáků Armády ČR na pomoc na polsko-běloruských... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„Plánované vyslání českých vojáků do Polska zatím není třeba, protože situaci na hranici s Běloruskem se podařilo stabilizovat. V tomto duchu mě informoval polský ministr obrany Mariusz Blaszczak jak oficiálním dopisem, tak při osobním telefonickém jednání,“ uvedl k věci ministr obrany Lubomír Metnar.Připomeňme, že vláda v demisi na jednání v minulém týdnu schválila mandát pro vyslání českých vojáků na polsko-běloruskou hranici. Jejich působení v sousední zemi však muselo ještě projít schválením v parlamentu. Mise se mělo zúčastnit až 150 vojáků, kteří měli působit na polské hranici s Běloruskem, jež čelí náporu migrantů. Měli tam být 180 dní a mělo jít především o ženijní specialisty, které Polsko identifikovalo jako nedostatkovou odbornost. Jak uvedl dříve ministr obrany v demisi Lubomír Metnar (za ANO), čeští vojáci neměli plnit úkoly bezprostředně spojené s migranty. Mise měla stát 86 milionů korun a náklady by byly uhrazeny z rozpočtu ministerstva obrany.Čeští vojáci se měli především zabývat ženijně-stavebními pracemi pro výstavbu, údržbou a opravy hraničních bariér, budováním a údržbou komunikací v prostoru působení a monitoringem hranic v denních a nočních hodinách. Podporu české vojenské misi vyjádřila nastupující vládní koalice SPOLU a Pirátů se STAN.Česko opakovaně nabízelo Varšavě svou pomoc v souvislosti s migrační krizí na hranicích s Běloruskem. Dne 23. listopadu prezident Miloš Zeman kvůli tomu adresoval dopis svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi.Situace na hranicíchV létě se na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a pobaltskými státy zvýšil příliv uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky, kteří se snaží dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila 8. listopadu, kdy se u kordonu shromáždily asi dva tisíce lidí. Ti založili spontánní tábor a několikrát se pokusili proniknout přes hranice, ale jejich pokusy byly v Polsku zmařeny, mimo jiné pomocí omračujících granátů, vodních děl a slzného plynu.Západ považuje Minsk za zodpovědný za tento vývoj, ten ale odmítá veškerá obvinění s tím, že Polsko vyhání migranty násilím na území Běloruska a uměle vyhrocuje situaci s uprchlíky. Podle Alexandra Lukašenka Minsk už nebude brzdit příliv lidí: kvůli sankcím „na to nemá peníze ani sílu“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

