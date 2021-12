Minsk zruší tranzit plynu do Evropy, když nebude jiný způsob, jak reagovat na sankce

https://cz.sputniknews.com/20211213/minsk-zrusi-tranzit-plynu-do-evropy-kdyz-nebude-jiny-zpusob-jak-reagovat-na-sankce-16842440.html

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že republika může zrušit tranzit plynu do Evropy, když sankce Západu způsobí mimořádné potíže pro Minsk, a... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„Když sankce, které zavádějí nebo zavedou v budoucnu, vytvoří pro nás mimořádnou situaci a nebudeme mít žádné jiné východisko, než reagovat na jejich sankce jinými opatřeními, pak použijeme tento tvrdý způsob,“ řekl Lukašenko v rozhovoru pro tureckou televizní a rozhlasovou společnost TRT, když komentoval možnost zrušení tranzitu plynu. Cituje ho v pondělí agentura BELTA.Návrat běžencůLukašenko prohlásil, že republikové úřady přesvědčily několik tisíc běženců ze zemí Blízkého Východu a Afriky, aby se vrátili do vlasti.Agentura BELTA v pondělí informovala, že hlava běloruského státu v rozhovoru pro tureckou televizní a rozhlasovou společnost TRT poznamenal, že v telefonních rozhovorech s bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou slíbil, že se běloruská strana „ bude snažit přesvědčit lidi, aby se vrátili do vlasti, když si to bude někdo přát.“„Poctivě tento slib dodržujeme. Přesvědčili jsme několik tisíc běženců, aby se vrátili do vlasti. Poněvadž plníme to, co jsem slíbil,“ řekl Lukašenko.Dále řekl, že „Evropská unie by měla vzít aspoň dva tisíce lidí, protože rodiny s dětmi, jež se dnes nacházejí v tomto improvizovaném táboru, se nehnuly ani o centimetr.“ „Proto, když lidé odmítnou jít do Evropy, budeme je přesvědčovat, aby se vrátili do vlasti. Když navrhnou nějaké jiné varianty, budou chtít zůstat v Bělorusku, máme zákon, v přísném souladu s kterým budeme jednat,“ pokračoval Lukašenko.Postoj RuskaMinsk je vystaven bezprecedentnímu nátlaku, nemůže to nevyvolat tvrdou odvetnou reakci, prohlásil na začátku prosince mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov v komentáři k výroku běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o tranzitu plynu.„Ne, je to pořád postoj prezidenta Běloruska, suverénního, nezávislého státu,“ řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, jestli Lukašenkova prohlášení o ruském plynu jsou odsouhlasena s Moskvou.„Znáte postoj prezidenta Putina, již mu tuto otázku kladli, odpověděl dost podrobně. Řekl, že Bělorusko a prezident Lukašenko jsou skutečně vystaveni bezprecedentnímu nátlaku ze strany celé řady západních zemí, že tento nátlak je naprosto neospravedlněný, agresivní, což nemůže samozřejmě nezpůsobit tvrdou odvetnou reakci ze strany Běloruska. Z tohoto hlediska vyslovil prezident pochopení pro tvrdé odpovědi.Avšak na druhou stranu, prezident samozřejmě počítá s tím, že to v žádném případě nezpůsobí zmaření našich závazků vůči evropským odběratelům plynu, tím spíš v těchto pro Evropany nelehkých časech,“ zdůraznil Peskov v odpovědi na otázku, znepokojuje-li Kreml fakt, že Lukašenko používá ruský plyn jako nástroj na svých jednáních.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

