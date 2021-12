https://cz.sputniknews.com/20211213/mzv-rf-varovalo-nato-pred-tezkymi-nasledky-v-pripade-rozsireni-na-vychod-16839670.html

MZV RF varovalo NATO před „těžkými následky“ v případě rozšíření na východ

MZV RF varovalo NATO před „těžkými následky“ v případě rozšíření na východ

Rozšíření NATO se nesmí konat na úkor bezpečnosti jiných států, prohlásil v rozhovoru pro list Izvestija náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Diplomat zdůraznil, že svoboda vstupu do svazků nemůže být absolutní, zatímco politika Severoatlantické aliance je v prudkém rozporu s tímto postulátem. Přitom jak vysvětlil, bude Moskva i nadále upozorňovat na nemožnost „sloučení toho a druhého.“Náměstek ministra zahraničí poznamenal, že se zástupci NATO snaží popřít oprávněnost otázky, proč Severoatlantická aliance postupuje na východ.Opakování Karibské krizeAkce USA a jejich spojenců z NATO vzbuzují zdání, že se připravují na opakování smutné zkušenosti Karibské krize, ale na novém vojensko-technickém základě, prohlásil Sergej Rjabkov.Zdůraznil, že čím blíž se podobné systémy objeví u ruských hranic, „tím bude větší riziko destabilizace. Tím jasnější budou obrysy nové krize, která může být skutečně porovnatelná mírou nebezpečí s Karibskou krizí.“„V oněch letech učinili politici ve Washingtonu příslušné závěry a podařilo se stabilizovat situaci, oddálit se od nebezpečné čáry. Co se stane příště, když na to dojde, nemohu ani předpovědět,“ prohlásil náměstek ministra.Připomněl, že Moskva předtím navrhla alternativu eskalace, nerozmístění těchto druhů zbraní v blízkosti ruských hranic, zřeknutí se provokačních aktivit, včetně různých vojenských cvičení.MZV RF vyzvalo předtím USA a NATO k právnímu zakotvení dohody o nerozmístění útočných systémů v sousedních zemích, včetně nečlenů Aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

