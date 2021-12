https://cz.sputniknews.com/20211213/nejnovejsi-americky-torpedoborec-se-pokryl-rzi-a-dirami-16829576.html

Nejnovější americký torpédoborec se pokryl rzí a dírami

Nejnovější americký torpédoborec se pokryl rzí a dírami

Americký neviditelný torpédoborec DDG-1000 třídy Zumwalt, který byl uveden do provozu v roce 2016, se pokryl rezem a místy z něj odpadla barva.

Na zveřejněných fotografiích je vidět, že torpédoborec získal žlutý odstín a některé prvky obložení se odbarvily nebo úplně odpadly.„Drsné podmínky, ve kterých jsou testy prováděny, zhoršují vzhled našich lodí. Pracovníci námořnictva však dělají vše pro boj s korozí,“ cituje portál komentář mluvčího amerického námořnictva.Článek uvádí, že za torpédoborec bylo již utraceno devět miliard dolarů. V době uvedení do provozu byla jeho hodnota 4,4 miliardy.Není to poprvé, co torpédoborec USS Zumwalt přitahuje pozornost tisku. Hned měsíc po vstupu do flotily se loď pokazila při přechodu přes Panamský průplav.Lodě třídy Zumwalt vznikají v USA od roku 2011. První DDG-1000 byl vypuštěn na vodu v říjnu 2013 a o tři roky později se torpédoborec stal častí námořnictva. Původně chtěli postavit 28 lodí tohoto typu, ale pak se jejich počet snížil na tři. USS Zumwalt jsou považovány za nejnovější minonosky amerického námořnictva, jsou schopny nést raketovou výzbroj.Torpédoborec amerického vojenského námořnictva se vydal do Černého mořePodle zveřejněného na Twitteru prohlášeni torpédoborec vojenského námořnictva USA Arleigh Burke (DDG-51) vyplul do Černého moře v souvislosti s operacemi v regionu se spojenci a partnery z NATO.21. listopadu mluvčí prezidenta Ruské Federace Dmitrij Peskov řekl, že NATO by mělo přestat s provokativními akcemi v blízkosti ruské hranice, aby se našlo východisko z dnešní napjaté situaci ve vztazích mezi Ruskem a Západem. Dodal, že pod rouškou aliančních cvičení v Černém moři se Ukrajina pravděpodobně snaží, že v budoucnu začne vojensky překonávat svůj vnitřní problém.Tentýž den německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala Severoatlantickou alianci, aby prokázala Rusku svou připravenost k použití zbraně v případě nutnosti. Poznamenala také, že Rusko nadále narušuje vzdušný prostor v Černém moři.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

