Německá ministryně vnitra vyzvala k tvrdší politice vůči Telegramu

13.12.2021

Řekla, že kanály Telegramu, přes které se dají šířit informace mezi uživateli, podléhají článkům německého zákona o síťové bezpečnosti, stejně jako Facebook a Twitter. „Znamená to, že obsah podléhající trestu má být odstraněn do 24 hodin, a že protizákonný obsah má být odstraněn do sedmi dní,“ vysvětlila a dodala, že veřejné kanály Telegramu mají být zaregistrovány ve federálním kriminálním úřadu.Vláda SRN se také předtím vyslovila o nutnosti přísnější kontroly nad šířením protiprávních informací na Telegramu, kvůli pandemii se diskuse konají hlavně kolem odpůrců vakcinace.FBI čte chaty na WhatsappuNa žádost FBI předává aplikace Whatsapp vyšetřovatelům metadata o akcích účtu se zpožděním o 15 minut, praví se v dokumentu úřadu uveřejněném předtím organizací Propety of the People.Příslušníci tajné služby mohou obdržet informace o zprávách uživatelů iPhone na Whatsappu, když je archiv aplikace zalohován na iCloud.Z rozhodnutí soudu, nebo když mají povolení k prohlídce, mohou příslušníci pořádkových orgánů získat seznam zablokovaných uživatelů Whatsappu, data člověka, o kterého se zajímají, a také data jeho kontaktů a těch, kdo ho mají ve svém telefonním seznamu.Zástupkyně Whatsappu potvrdila důvěryhodnost informace v dokumentu, píše Rolling Stone. Prohlásila ale, že obsah korespondence není předáván tajným službám.Z dokumentu také vyplývá, že aplikace Signal poskytuje údaje o datu, času registrace uživatele a údaje o posledním použití servisu. Telegram poskytuje podobné údaje pouze v případě vyšetřování terorismu, servis dává pouze IP adresu a telefonní číslo podezřelého. Na žádost tajných služeb poskytují informace také iMessage, Viber, WeChat a některé další servisy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

