NI: Nord Stream 2 připraví Ukrajinu o reversní dodávky plynu z Evropy

NI: Nord Stream 2 připraví Ukrajinu o reversní dodávky plynu z Evropy

Po spuštění Nord Stream 2 může být Ukrajina připravena o možnost nákupu reversního plynu od Evropy, napsali v článku pro časopis The National Interest novináři... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru autorů příspěvku půjdou po certifikaci operátora nového plynovodu všechny dodávky modrého paliva z Ruska mimo ukrajinské území.Novináři dospěli k názoru, že bez tranzitu a reversních dodávek plynu z evropských zemí bude Ukrajina „zranitelnější před eventuálním vpádem.“Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Evropy přes Baltské moře. Celková kapacita dvou větví plynovodu činí 55 miliard krychlových metrů paliva ročně. Výstavba byla ukončena v září. Německo zatím pozastavilo certifikaci operátora Nord Stream 2 AG, dokud ten nezaloží dceřinnou společnost, jež bude spravovat německý úsek plynovodu.Ukrajina zrušila od listopadu 2015 nákup plynu od Ruska, místo toho přečerpává do nádrží reversní modré palivo z Evropy. Kyjev nejednou prohlásila, že neplánuje obnovení přímých dodávek ruského plynu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij předtím prohlásil, že Kyjev chce prodloužit smlouvu o tranzitu plynu z Ruska po roce 2024. Platná tranzitní smlouva uzavřená na dobu pěti let stanoví tranzit v letech 2021-2024 ve výši 40 miliard kubíků ročně. Gazprom přitom platí za kapacity bez ohledu na faktické objemy přepravy přes ukrajinské území.Prezident Vladimir Putin v říjnu zdůraznil, že Rusko je připraveno prodloužit smlouvu o tranzitu plynu přes Ukrajinu, dokonce se může zvýšit tranzit, když budou vytvořeny ekonomické a technologické podmínky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

