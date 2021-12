https://cz.sputniknews.com/20211213/novy-sef-piratu-o-kreslo-ma-zajem-nekdejsi-babisuv-namestek-co-slibuje-16848039.html

Nový šéf Pirátů? O křeslo má zájem někdejší Babišův náměstek, co slibuje?

Senátor Lukáš Wagenknecht se rozhodl v lednu kandidovat na místo předsedy Pirátů. Prohlásil to na stranickém internetovém fóru. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Kromě něj nominaci má i současný předseda strany Ivan Bartoš, který ovšem před týdnem na fóru informoval o zvážení své účasti ve volbách na předsednictví Pirátů: Bartoš je ve vznikající vládě kandidátem na vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj.Wagenknecht vstoupil do strany v roce 2018 za Prahu 8, ve svém příspěvku obzvlášť podtrhuje, že v době jeho nástupu do strany: Uvažuje o tom, že strana momentálně směřuje zcela jiným směrem, než to bylo myšleno původně: „Nyní jsme v situaci, která podle mě není dobrá,“ uvažuje Wagenknecht.Tento důvod prý byl jedním z argumentů, proč se rozhodl kandidovat na to předsednictví, aby tedy měl možnost napravit situaci: Ze svých nejzávažnějších priorit Wagenknecht tedy vyznačil podle jeho mínění nejdůležitější, mezi něž patří následující témata: omezování cenzury a svoboda slova, transparentnost a omezování korupčních příležitostí ve veřejném sektoru, podpora drobných a středních podnikatelů, důraz na udržitelnou sociální politiku apod. Podotkl také, že se těmto tématům věnoval během posledních tří let, a že se prý chystá v tom pokračovat i nadále.Wagenknecht také podotkl, že podle něj je momentálně nesmírně důležité se spojit uvnitř strany pomocí otevřené diskuse: Něco málo o Lukáši WagenknechtoviJe od roku 2018 senátorem od Pirátské strany za volební obvod Praha 8. Původem je z Pardubic, kde vlastně i vystudoval obor Hospodářská politika a správa na tamní univerzitě. Po VŠ se zabýval auditem, následně i maloobchodním prodejem, v roce 2012 spoluzaložil Think tank Centrum of Excellence for Good Governance a od začátku roku 2018 přispívá i do média Neovlivní.cz, jež se specializuje na investigativní žurnalistiku. V únoru roku 2014 byl tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem jmenován 1. náměstkem pro oblast finančního řízení a auditu, v této funkci působil necelý rok a půl.

