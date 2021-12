https://cz.sputniknews.com/20211213/ockovaci-maraton-v-trutnove-slavi-uspech-fiala-se-zahradilem-vyzyvaji-k-vakcinaci-16846825.html

Očkovací maraton v Trutnově slaví úspěch. Fiala se Zahradilem vyzývají k vakcinaci

Co se týče akce v Trutnově, tam začali očkovat zdravotníci v pátek v 18:00 a pracovali nepřetržitě až do nedělních 20:00.Lidem umožnila tato akce získat vakcínu dřív, nemuseli na ni tak čekat. V noci bylo zájemců méně, lidé chodili převážně přes den. Podle mluvčí přišlo ze soboty na neděli 59 lidí. Motivací pro ně byl fakt, aby nemuseli čekat.Akci zorganizovala krajská Oblastní nemocnice Trutnov ve spolupráci s radnicí. Očkování se konalo ve společenském centru UFFO, od pátku se podílelo na očkování 30 zdravotníků a lékařů. Podle Chytilové chodili lidé na první, druhou, ale i třetí dávku vakcíny.Co se týče očkování, pak k tomu vybízejí jak experti, tak i politici. Například europoslanec Jan Zahradil zveřejnil příspěvek na Twitteru, že jej čeká třetí dávka.Designovaný premiér Petr Fiala publikoval fotografii, jak již třetí dávku vakcíny dostává. Vyzval, aby lidé učinili totéž.Premiér v demisi Andrej Babiš zase zveřejnil, že v v pražském obchodním centru Kotva bylo otevřeno nové očkovací centrum.Nesouhlas s očkovánímNutno však podotknout, že je v Česku i druhý tábor lidí, kteří mají opačný názor. Iniciativa Chcípl Pes v neděli na Václavském náměstí pořádala další protestní akci. Účastníkům se nelíbí povinné očkování pro osoby nad 60 let. Iniciativa také nesouhlasí se jmenováním Víta Rakušana na post ministra vnitra a Martina Kupky na post ministra dopravy. Přijeli představitelé hasičů a policistů.Součástí demonstrace bylo podepisování petice. Pod petici proti povinnému očkování se mělo podepsat více než 40 tisíc lidí. Na místě samozřejmě nesměli chybět představitelé policie. Policie se snažila účastníky protestu donutit, aby dodržovali platná protikoronavirová opatření a rozestupy. Rozhněvaný dav ale výzvy ignoroval, na policisty popiskoval a vykřikoval vulgární nadávky.Organizátor akce Jakub Olbert uvedl, že protestu se měly účastnit stovky hasičů a asi stovka strážníků. Svitavský deník také informoval, že se akce měli účastnit také hasiči a policisté z Pardubického kraje. Zmiňme, že nařízení povinného očkování má platit pro pracovníky v sociálních službách, hasiče, vojáky, policisty apod.Na podiu vystoupil také jeden z dobrovolných hasičů a uvedl, že raději podá výpověď, než by se měl nechat očkovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

