https://cz.sputniknews.com/20211213/petr-fiala-prezident-zeman-jmenuje-vladu-v-patek-17-prosince-i-s-lipavskym-16849455.html

Petr Fiala: Prezident Zeman jmenuje vládu v pátek 17. prosince i s Lipavským

Petr Fiala: Prezident Zeman jmenuje vládu v pátek 17. prosince i s Lipavským

Designovaný premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že ten jmenuje v pátek vládu v takovém složení, v jakém mu... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T17:54+0100

2021-12-13T17:54+0100

2021-12-13T18:28+0100

miloš zeman

česko

petr fiala

vláda

vláda české republiky

jmenování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/15793327_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_3a32b4b890882ab2fa2483ea50e96d7e.jpg

„Jsem rád, že vám mohu oznámit závěr mé hodinové schůzky s prezidentem Zemanem. Vláda ČR bude tento pátek jmenována tak, jak jsem ji navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí, pana Lipavského,“ uvedl Fiala na tiskové konferenci. Fiala ocenil státnický krok prezidenta, který stále trvá na svých výhradách, ale nechce zatěžovat vládu náročným ústavním sporem. Ceremoniál jmenování nové vlády by se měl odehrát v pátek 17. prosince. O důvěru Sněmovny by měla vláda žádat 12. ledna, musí tak učinit do 30 dní od jmenování.Podle jeho slov není země v dobrém stavu. „Máme tu rostoucí ceny, inflační problémy, složitou mezinárodní situaci. To jsou věci, na které se musí vláda soustředit. Nevidím smysl v tom, aby spolu bojovaly klíčové instituce státu a jejich představitelé. Udělám všechno pro to, abychom vedli dialog,“ slíbil na závěr.Překvapivé rozhodnutí prezidenta Zemana ocenili i další představitelé koalice. „Je dobře, že jsme si stáli za svým, a je potřeba ocenit rozumný přístup všech aktérů,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.Šéf lidovců Marian Jurečka považuje tento Zemanův krok vzhledem k trvající covid krizi za státnický krok. „Jsem ráda, že nebude veden spor mezi prezidentem a premiérem,“ okomentovala jednání Markéta Pekarová Adamová.Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že nový kabinet Zeman jmenuje na zámku v Lánech v pátek v 11 hodin dopoledne. Nominant na šéfa zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který se v tuto chvíli léčí s covidem a je proto v izolaci, si bude muset na oficiální jmenování počkat.Zeman Lipavského nechtěl jmenovatV týdnu prohlásil prezident, že kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský je pro něj problematický a odmítá ho jmenovat. Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice. Zeman ovšem nechtěl překážet ustavení nové vlády, a proto sdělil, že neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chtěl zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů.Výjimku ovšem činila osoba Jana Lipavského. Zeman jej odmítal jmenovat ze čtyř hlavních důvodů. Jako první uvádí prezident nízkou kvalifikaci tohoto kandidáta na ministra zahraničních věcí. Podle prezidenta je problém, že Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou, stojí ve stanovisku prezidenta. Mezi dalšími důvody odmítnutí Lipavského jako ministra patří podle Zemana jeho distancovaný postoj ke spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky a také ke vztahu s Izraelem. To je však, jak upozorňuje Zeman, v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády.Dalším důvodem, proč nechtěl Lipavského jmenovat, je veřejný návrh Jana Lipavského, podle něhož by se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211212/pekarova-adamova-o-ustavni-zalobe-je-pripravovana-tak-aby-mohla-byt-podana-velmi-rychle-16835392.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, petr fiala, vláda, vláda české republiky, jmenování