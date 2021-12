https://cz.sputniknews.com/20211213/podle-scotland-yardu-nejsou-okolnosti-smrti-cesky-v-britanii-podezrele-16842728.html

Podle Scotland Yardu nejsou okolnosti smrti Češky v Británii podezřelé

V neděli informovala londýnská policie o tom, že bylo nalezeno tělo pohřešované Češky Petry Srncové. S odvoláním na policii dnes uvedl server Independent, že... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Britský tisk psal o tom, že tělo ženy bylo nalezeno v parku Brunswick Park ve čtvrti Camberwell skupinou dětí v neděli před polednem.Londýnská policie uvedla, že i když nebylo tělo doposud formálně identifikováno, rodina Srncové v Česku je o vývoji informována. Tělo bylo podle informací deníku The Sun nalezeno v době, kdy se policie zabývala zprávou o jakémsi „podivínovi“ který obtěžoval personál nemocnice, v níž Češka pracovala. Metropolitní policie informovala, že muž zatčený minulý týden ve spojitosti se zmizením ženy byl propuštěn na kauci, zatímco pokračuje vyšetřování případu.Pátrání po ženěŽena bydlela ve čtvrti Camberwell na jihu Londýna, naposledy byla viděna v práci v neděli 28. listopadu kolem osmé hodiny večerní. Kolegové ze zaměstnání nahlásili její zmizení v pátek 3. prosince, jelikož o ni měli starost. V době, kdy byla spatřena naposledy, měla na sobě mladá žena zelený kabát a červený batoh.Od 7. prosince bylo po Srncové vyhlášeno pátrání také v České republice. Policejní mluvčí odkázala kromě jiného na vyjádření mluvčí policejního prezidia Kateřiny Rendlové, která webu Novinky.cz sdělila, že Interpol vydal takzvaný žlutý oběžník. To znamená, že byla žena pohřešovaná na celém světě, tedy i v ČR. Jak psala britská média, žena působila jako „asistentka zdravotních sester“ v dětské nemocnici Evelina London Children’s Hospital.Ke spolupráci kromě policie vyzvala i poslankyně za obvod Camberwell and Peckham Harriet Harmanová. Ta přesdílela na Twitteru výzvu od policie.Včera o její smrti informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek na sociální síti. „Velmi smutná zpráva: Britská policie dnes odpoledne našemu zastupitelskému úřadu v Londýně bohužel potvrdila, že nalezla tělo pohřešované české občanky,“ uvedl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

