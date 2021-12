https://cz.sputniknews.com/20211213/pripad-assange-odhaluje-dvoji-metr-usa-tvrdi-peking-16845371.html

Případ Assange odhaluje dvojí metr USA, tvrdí Peking

Případ zakladatele WikiLeaks Juliana Assange v plné míře odhaluje dvojí metr USA v otázce svobody slova a tisku, sdělil na pondělním briefingu mluvčí čínského... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Vrchní soud v Londýně 10. prosince vyhověl americké žádosti o vydání Assanga s tím, že soud byl spokojen se zárukami, které USA předložily britské straně, tedy ujištění ohledně vydání Assange. Případ nyní postoupí do westminsterského magistrálního soudu, poté k ministrovi, který vydá rozhodnutí, zda bude Assange vydán do USA. Assange přitom zůstává ve vazbě.Zdůraznil, že „pokud USA budou znovu z plných plic křičet o svobodě slova a tisku, tak si to lidé budou spojovat s osudem Assange“.Assange byl v roce 2012 ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění, od června 2012 se skrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně a obává se vydání. Ráno 11.dubna 2019 byl na žádost USA zadržen. Od 2.května 2019 se vedou jednání ohledně jeho vydání. Krátce poté americké úřady oznámily, že proti Assangeovi byly předloženy další důkazy v 17 případech porušení zákona o špionáži a prozrazení utajovaných informací. V případě, že Assange bude vydán do USA, hrozí mu vězení až 175 let.Julian Assange prodělal mrtviciSnoubenka Juliana Assange sdělila tisku, že její přítel prodělal mozkovou mrtvici a jeho zdraví je podlomené.Podle ní se to stalo už 27. října, kdy Assange byl přítomen na jednání u Nejvyššího soudu Londýna. Po mrtvici mu pokleslo pravé víčko, vyskytly se mu problémy s paměti a příznaky neurologického postižení. Podle samotného zakladatele WikiLeaks, toto způsobil jednak stres ze stávajícího soudního jednání, jednak celkové zhoršení zdravotního stavu, sděluje tisk.Stella Morisová přitom podotkla, že i přestože Assange byl soudcem omluven, opustit ovšem vězeňskou video místnost mu stejně nebylo umožněno.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

