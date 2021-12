Případ českého Floyda z Teplic má pokračování. Veřejný ochránce práv míní, že policisté pochybili

https://cz.sputniknews.com/20211213/pripad-ceskeho-floyda-z-teplic-ma-pokracovani-verejny-ochrance-prav-mini-ze-policiste-pochybili--16847440.html

Veřejný ochránce práv Monika Šimůnková uvedla, že policisté při akci vůči Romovi v Teplicích třikrát chybovali. Jednou z uvedených chyb mělo být to, že... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Vyplývá to ze zprávy o prověřování policejního zákroku, která byla uveřejněna na stránkách Kanceláře veřejného ochránce práv.Připomeňme, že se jedná o medializovaný případ Roma, který zemřel v důsledku policejního zásahu.Šimůnková má za to, že policisté přivolali záchranáře pozdě, přičemž bylo absolutně zjevné, že je nezbytná neodkladná zdravotnická péče. Kromě toho zdravotní stav muže během zákroku nikdo nemonitoroval. To, že muž nejeví známky života, tak policisté mohli zjistit pozdě. Podle ochránce práv došlo k narušení zásady přiměřenosti a povinnosti přihlížet na to, aby zákrok nezpůsobil osobě újmu. Další pochybení spočívá v tom, že policisté okamžitě nezahájili resuscitaci a nesundali muži pouta z rukou.Dále zástupkyně ombudsmana vidí pochybení Krajského ředitelství Ústeckého kraje v tom, že při interním vyšetřování incidentu nedostatečně zjistilo skutkový stav, když nepřihlédli ke skutku absence výpovědi posádky prvního vozu záchranné služby, která má pro zhodnocení postupu policistů důležitý význam.Smrt českého FloydaPřipomeňme, že 19. června policisté řešili konflikt mezi dvěma muži, kteří se navíc dopouštěli poškozování cizích vozidel. Jeden z nich se choval agresivně a napadl policisty. Hlídka proto sáhla po donucovacích prostředcích. Svědci z místa incidentu zveřejnili video, na kterém je vidět, že mu policisté klečeli na krku. Muž následně ve vozidle záchranné služby zemřel.Policistů se tehdy zastal policejní prezident Jan Švejdar, premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček.Nezávislé prošetření případu iniciovala česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Kvůli případu úmrtí Roma proběhly demonstrace v Teplicích i Ústí nad Labem. Demonstrace však proběhly i v zahraničí. Například ve hlavním městě Rumunska před českým velvyslanectvím, rovněž i před českým velvyslanectvím v Prištině.Rada Evropy vyzvala k nezávislému prošetření smrti, k iniciativě se připojilo i Rusko.Policisté od začátku svoji vinu na úmrtí odmítali. Podle předběžné zprávy bylo příčinou předávkování drogami. Pitevní zpráva také potvrdila, že příčinou smrti bylo předávkování pervitinem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

