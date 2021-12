https://cz.sputniknews.com/20211213/scholz-oznamil-kdy-nemecko-prestane-byt-zavisle-na-dodavkach-plynu-16839402.html

Scholz oznámil, kdy Německo přestane být závislé na dodávkách plynu

Dle vyjádření německého kancléře Olafa Scholzce během 25 let Německo nebude závislé na dodávkách plynu. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Za 25 let nebude hrát import plynu do Německa a Evropy takovou roli jako dnes, řekl kancléř Olaf Scholz.Připomněl, že Německo v roce 2021 přijalo rozhodnutí, že do roku 2045 bude země klimaticky neutrální.Scholz také připomněl, že Německo je připraveno pokračovat v podpoře Ukrajiny ve věci prodloužení kontraktu o čerpání plynu do Evropy, kdy tato smlouva má vypršet v roce 2024. Také doplnil, že Německo společně s USA vytvořily zprávu, ve které je zafixována podpora ze strany Berlína v energetické transformaci Ukrajiny.V srpnu, kdy byla u moci ještě Angela Merkelová, také ona sdělila, že „nejpozději za 25 let se plyn z Ruska do Evropy nebude exportovat vůbec nebo ve velmi omezeném množství“.Setkání v PolskuNěmecký kancléř Olaf Scholz se setkal s polským premiérem Mateuszem Morawieskim. Po tomto setkání Mateusz Morawieski sdělil, že polské vlasti neztratí naději, že plynovod Nord Stream 2 nebude spuštěn, a že se snaží vytvořit odpověď s „německými partnery“.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu plynovodu o objemu 55 miliard kubických metrů za rok. Má vést od pobřeží RF přes Baltské moře do Německa. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, ti prosazují svůj zkapalněný plyn do EU, a také se ozývá Ukrajina, která má strach, že přijde o tranzit. USA v prosinci uvalily sankce na Nord Stream 2, protože okamžitě potřebovaly zastavit výstavbu plynovodu.Nejednou RF vyzvala, aby se o projektu Nord Stream 2 přestalo mluvit, a to v kontextu jakékoliv politiky, protože je to komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro EU. A reakci na obvinění Západu Moskva uvedla, že nikomu nevyhrožuje a nikoho nebude napadat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

