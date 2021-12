Si Ťin-pching plánuje schůzku s Putinem

https://cz.sputniknews.com/20211213/si-tin-pching-planuje-schuzku-s-putinem-16840159.html

Předseda ČLR Si Ťin-pching plánuje rozhovor s prezidentem RF Vladimirem Putinem přes videokonferenci ve středu 15. prosince, sdělil mluvčí čínského MZV Hua... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Jiné podrobnosti uvedeny nebyly.Předcházející schůzka lídrů se také konala online 28. června, byla časově navázána na 20. výročí podepsání rusko-čínské Smlouvy o dobrých sousedských vztazích, přátelství a spolupráci.Zahájení OlympiádyPrezident RF Vladimir Putin předtím sdělil, že plánoval cestu na zahájení Olympiády v Pekingu. „Plánoval jsem cestu na zahájení,“ řekl Putin na investičním fóru Rusko zve! v odpovědi na otázku, jestli by se chtěl podívat na Olympijských hrách na hokej, sjezdaře nebo se setkat s předsedou ČLR Si Ťin-pchingem. Olympijské hry v Pekingu se mají konat od 4. do 20. února 2022.Rozhovor Putina s Bidenem7. prosince se konala online videokonference ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentem Joem Bidenem. Rozhovor trval asi dvě hodiny.Bílý dům informoval, že Biden vyslovil obavy ohledně situace kolem Ukrajiny, vyzval k diplomatickému urovnání a pohrozil, že na vojenskou eskalaci odpoví Západ kolektivními ekonomickými sankcemi a dalšími restrikcemi. Putin ze své strany upozornil amerického kolegu na to, že Kyjev neplní Minské dohody a sabotuje úmluvy. Ruský lídr také vyznačil červené čáry: další postup NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině a v jiných zemích sousedících s Ruskem.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov sdělil, že se lídři RF a USA domluvili o další schůzce po jednání jejich zástupců, možná také ve formátu videokonference.„Domluvili se, že v nejbližším čase jmenují důvěrné zástupce, kteří budou pokračovat v konkrétním rozhovoru o vzniklé konfrontační situaci v Evropě kolem Ukrajiny. Prezidenti se dohodli, že poté, co tito důvěrní zástupci vykonají svoji práci, setkají se ještě jednou, možná ve stejném formátu videokonference, který se líbil oběma prezidentům. Osobní schůzka je jiná věc, věc budoucnosti. O tom je dnes mluvit předčasně,“ řekl Peskov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

