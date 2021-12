https://cz.sputniknews.com/20211213/slovensko-i-tak-chaoticka-opatreni-se-budou-asi-opet-menit--16840618.html

Slovensko: I tak chaotická opatření se budou asi opět měnit

Slovensko: I tak chaotická opatření se budou asi opět měnit

Aktuální protikoronavirová opatření na Slovensku jsou matoucí, navíc na snížení mobility obyvatelstva nezabírají. Po dvou týdnech lockdownu se opatření... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T10:45+0100

2021-12-13T10:45+0100

2021-12-13T10:45+0100

slovensko

vánoce

richard sulík

očkování

milan krajniak

eduard heger

covid-19. vývoj situace na slovensku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/12977971_0:299:3073:2027_1920x0_80_0_0_114f8eacacacbf119d92ddc974c185c4.jpg

V nedělní diskusní relaci slovenské televize RTVS ministr práce sociálních věcí a rodiny Milan Krajniak uvedl, že vláda hodlá změnit opatření během svátků tak, aby lidé mohli navštěvovat své příbuzné. Uvedl, že před návštěvou starších příbuzných by bylo vhodné projít testování.Ministr dále uvedl, že přesně neví, jak konkrétně budou lidem návštěvy umožněny. Je pravděpodobné, že nová opatření, která platí od 10. prosince se během tohoto týdne budou ještě měnit.V diskusní relaci Na těloavizoval změny opatření i vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík. Uvedl, že vláda by měla během týdne jednat o tom, jakým způsobem budou upraveny podmínky cestování lidí, kteří navštěvují rodinu. Domnívá se, že lidem to bude umožněno. Sulík se již více nechce řídit konziliem odborníků a má za to, že by ho měli tvořit také odborníci z jiných oblastí a nejen infektologové a epidemiologové. Sulík si myslí, že nový virus začíná pomalu ustupovat, což vede ke zlepšení epidemiologické situace, chtěl by proto otevřít restaurace. O celé situaci by měla v neděli jednat vláda.Zmiňme, že v neděli večer slovenský premiér Eduard Heger spolu s Milanem Krajniakem a ministrem financí Igorem Matovičem svolali tiskovou konferenci, na níž informovali o pomoci pro podnikatele a provozy. Finanční pomoc si můžou nárokovat provozy, které ztratily alespoň 40 procent tržeb během listopadového a prosincového lockdownu. Provozy, které utrpěly ztráty od 40 do 60 procent získají 450 eur na jednoho zaměstnance, provozy s újmou od 60 do 80 procent si můžou nárokovat kompenzaci ve výši 630 euro na každého zaměstnance. Když živnostník zaznamenal pokles tržeb převyšující 80 procent, může požadovat 810 eur na každého zaměstnance. Podnikatelé však budou moci žádat o pomoc až v lednu, kdy budou mít přesné údaje o tom, kolik ztratili na tržbách během lockdownu.Motivace k očkováníSlovenští poslanci schválili finanční bonus pro seniory starší 60 let, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19. Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur + 100 eur na kompenzaci energií. Jeho návrh byl upraven a důchodci, kteří se zaregistrují na třetí dávku očkování, získají 300 eur hotově. Ti, kteří dostali dvě dávky, si můžou nárokovat 200 eur. Zákon podepsala i prezidentka Zuzana Čaputová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211212/sef-slovenskeho-smeru-robert-fico-mluvi-kvuli-svym-odposlechum-o-statnim-terorismu-a-chysta-zalobu-16828702.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vánoce, richard sulík, očkování, milan krajniak, eduard heger, covid-19. vývoj situace na slovensku