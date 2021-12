https://cz.sputniknews.com/20211213/ve-velke-britanii-byl-zaznamenan-prvni-pripad-umrti-na-variantu-omikron-16844280.html

Ve Velké Británii byl zaznamenán první případ úmrtí na variantu omikron

Ve Velké Británii byl zaznamenán první případ úmrtí na variantu omikron

Ve Velké Británii zemřel nejméně jeden člověk, který se nakazil novou variantou omikron, uvedl premiér Boris Johnson. Jeho slova citovala televize Sky News. 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T13:38+0100

2021-12-13T13:38+0100

2021-12-13T13:38+0100

svět

velká británie

smrt

varianta

koronavirus

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1160/53/11605355_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_89d465604c70293e3aaaf1d6d6a08457.jpg

„Bohužel ano. Omikron způsobuje hospitalizace a bohužel bylo potvrzeno nejméně jedno úmrtí pacienta s omikronem,“ citovala ho televize Sky News.Dosud nebylo hlášeno žádné úmrtí pacientů nakažených variantou B.1.1.529. Podle britské vlády by nový kmen mohl kvůli své „vysoce nakažlivé“ povaze „dominovat a exponenciálně se šířit“. Londýnská škola hygieny předpovídá, že případy nákazy omikronem ve Spojeném království dosáhnou rekordních hodnot již v zimě a počet hospitalizací by mohl překročit loňské hodnoty.Variantu koronaviru, nyní označovanou jako omikron, poprvé identifikovali výzkumníci v Jihoafrické republice. V uplynulých dnech ji zaznamenalo i mnoho dalších zemí, včetně Evropy. Později se však ukázalo, že v Nizozemsku se objevil dříve, než se předpokládalo.Vědci z celého světa se v současnosti snaží přijít na to, zda je omikron, který má oproti ostatním variantám o poznání větší množství mutací, nakažlivější, smrtelnější nebo zda dokáže odolávat očkování. Názory se prozatím liší.Případy v ČRV neděli se oficiálně potvrdilo šest případů varianty covidu-19 omikron na jižní Moravě. Jihomoravští hygienici mají nahlášeno sedmé podezření na omikron, to ale na potvrzení zatím čeká. Sdělila to ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.Vzorky byly odeslány do Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipkové viry Státního zdravotního ústavu v Praze. V zemi je tak potvrzeno celkem osm případů varianty omikron.Co se týče nových případů, pak varianta omikron byla na jižní Moravě potvrzena u dvou zdravotních sester z jednoho pracoviště Fakultní nemocnice Brno a dvou dětí jedné z nich, dále u dvou jedenáctiletých žáků ZŠ Adamov. Podle Ciupek není mezi případy žádná souvislost.Jihomoravští hygienici však řeší i sedmé podezření na variantu omikron, přičemž se jedná o další dítě z Adamova. Tři z nakažených mají podle ředitelky mírné příznaky, ostatní bezpříznakový průběh nemoci. „Žádný z uvedených necestoval do zahraničí, ani nikdo z jejich rodin, nedošlo ani ke kontaktu s kýmkoli, kdo by v zahraničí pobýval. Souvislost se šampionátem ve vodním pólu není u nikoho z uvedených žádná,“ sdělila Ciupek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211212/na-jizni-morave-byl-potvrzen-omikron-v-cr-je-uz-osm-pripadu-nove-varianty-16837751.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, smrt, varianta, koronavirus, omikron