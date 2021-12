https://cz.sputniknews.com/20211213/ve-velke-fatre-spadla-lavina-o-zivot-prisel-46lety-muz-16850629.html

Ve Velké Fatře spadla lavina, o život přišel 46letý muž

Ve Velké Fatře spadla lavina, o život přišel 46letý muž

Lavina ve Velké Fatře na Slovensku si v pondělí vyžádala nejméně jednu oběť. Potvrdila to mluvčí Vrtulníkové záchranné zdravotní služby Air-Transport Europe... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Lavina spadla v oblasti Suché doliny, mezi vrchy Ostredok a Krížna. Letečtí záchranáři na místo postupně vyvezli 13 horských záchranářů a pět psů, kteří hledali dva muže. Do terénu vysadili také lékaře leteckých záchranářů.Druhého ze zasypaných mužů se zatím nepodařilo vypátrat. Záchrannou akci po setmění přerušili z důvodu rizika pádu dalších lavin a možného ohrožení zasahujících záchranářů. „V pátrání budeme pokračovat v úterý (14. 12.) ráno v součinnosti s Letkou Ministerstva vnitra SR,“ uvedli horští záchranáři na sociální síti.Podle dalších zveřejněných informací šlo o dvojici skialpinistů. Masa sněhu je měla úplně zasypat. Svědci nehody začali pátrat v laviništi, ale ani jeden ze zasažených neměl lavinový vyhledávací přístroj, což znemožňovalo jejich rychlou lokalizaci.V terénu zasahovaly posádky leteckých záchranářů z Banské Bystrice a Žiliny, horští záchranáři i psovodi z Donovalů, Martina a z Jasné. Součinní byli také polští horští záchranáři TOPR, kteří vrtulníkem ze Zakopaného dopravili na místo nehody zařízení na lokalizaci telefonních přístrojů spolu se dvěma záchranáři.Lavinové nebezpečíNa slovenských horách včera platilo mírné lavinové nebezpečí, odpovídající prvnímu stupni z pětistupňové škály. Druhý stupeň platil pouze ve vysokých polohách Malé a Velké Fatry a v Nízkých Tatrách. Martin Bešinský ze Střediska lavinové prevence Horské záchranné služby v Liptovském Hrádku uvedl, že na horách foukal silný severní vítr, který žene sníh zpět na svahy jižních orientací. Lavinová situace byla kvůli tomu velmi variabilní.Slovenský hydrometeorologický ústav varoval, že na území celého Slovenska se muselo počítat s tvorbou sněhových jazyků se závějemi a místy i se silným větrem. Tvorba sněhových jazyků by mohla představovat potíže zejména pro řidiče. Výstraha před silným větrem se týkala všech krajů, s výjimkou Žilinského. Silný vítr mohl podle meteorologů dosahovat rychlosti 45 kilometrů za hodinu a v nárazech dokonce 65 až 85 kilometrů. Foukat mělo i na horách, a to v Banskobystrickém, Trenčínském, Košickém, Prešovském a Žilinském kraji.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

