Vláda schválila změnu zákona. Ta by měla umožnit očkování proti covidu u zubařů a v lékárnách

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch po jednání vlády sdělil novinářům, že ta schválila změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by měla umožnit... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

Novela podle Vojtěcha upravuje zmocnění, kdo bude moci proti nemoci covid-19 očkovat a nastavuje základní pravidla.Vysvětlil, že nebude nutná samostatná místnost, stačit podle něj bude oddělený prostor. S tím, že by se do očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Vyzvala lékaře, kteří mají soukromé ordinace, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům o očkování vyhrazený čas ve svých ordinacích. V pátek však ministr Vojtěch informoval, že současná legislativa očkování zubařům v jejich ordinacích neumožňuje, mohou se přihlásit do očkovacích center.Kromě toho vláda projednala změnu mimořádného opatření, které by mělo zjednodušit systém vystavování žádanek o potvrzovací PCR test po pozitivním antigenním testu, například ve škole nebo v zaměstnání. Již od 3. ledna příštího roku ji budou moci vystavovat hygienici, mělo by to být prostřednictvím externích call center.V neposlední řadě vláda prodloužila opatření, jehož platnost měla vypršet na konci letošního roku, podle kterého budou vojáci moci pomáhat s epidemií covidu-19 v nemocnicích, sociálních zařízeních a při testování až do června příštího roku. Dané nařízení umožňuje k pomocným pracím v nemocnicích a v sociálních zařízeních zatížených pandemií vyslat až 900 vojáků. Pak lze ještě dalších 150 vojáků nasadit v souvislosti s testováním na covid-19.Zmiňme, že v neděli v Česku přibylo 4111 potvrzených případů koronaviru, tedy o třetinu méně než před týdnem. Je to zároveň nejnižší denní nárůst za posledních pět týdnů. Klesá i incidenční číslo. Na sto tisíc obyvatel připadá v uplynulém týdnu 851 nakažených.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

