Vondra s ruským bubulákem nepochodil: „Nikdo není padlý na hlavu, aby sdílel propagandu CIA,“ znělo

Europoslanec Alexandr Vondra na svém účtu na Facebooku sdílel příspěvek, věnovaný nelehké situaci na Ukrajině. Ptá se, oč jde v celé situaci Rusku. Nechyběly... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

„Více než 100 tisíc ruských vojáků u ukrajinských hranic budí obavy. Putin si vynutil online summit s Joe Bidenem. Chystá ozbrojený útok? Nebo jen brnká všem na nervy? Nebo je to začátek hybridní operace v šedé zóně mezi?“ ptá se Vondra v úvodu svého zjevně rusofobního příspěvku.Následně konstatuje, že si nemyslí, že Rusko chystá útok, spíše se snaží hrát na nervy, ale i to, že pouze brnká na nervy, netřeba podceňovat, i to může představovat nebezpečí.Tak co si vlastně Vondra myslí, že má Putin v plánu?To, ale ještě není všechno. Koncentrace vojsk může mít ještě další cíl, konkrétně znervóznit ukrajinské špičky a vyprovokovat je k reakci. Podle Vondry by se tak jednalo o opakování gruzínského scénáře s následným zásahem vojsk.Podle europoslance Západ zatím tento geopolitický kšeft odmítal, což je podle něj správně. Členství Ukrajině i Gruzii v NATO slíbili v roce 2008 s tím, že zatím k tomu není vhodná doba.„Tato ambivalence vedla Putina k vyprovokování války v Gruzii, která v ní přišla o Osetii. V roce 2014 pak Putin anektoval ukrajinský Krym a vyprovokoval vzpouru na Donbase. Agrese byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem – tzv. Budapešťské memorandu z roku 1994, v němž se Ukrajina vzdala jaderných zbraní, jí garantovalo neporušitelnost hranic,“ praví dál Vondra. Dále samozřejmě uvádí, že sankce, které na Rusko uvalil Západ, ale ty prý Rusko moc nebolely. Obama prý udělal chybu a přijal příliš mírná opatření a měl být na Rusko tvrdší. Podle Vondry se ale tato „měkkost“ teď Západu vymstí.Teď to však podle Vondry vypadá, že se Západ poučil a Biden prí na schůzce s Putinem přímo sdělil, že chybu z roku 2014 nebude opakovat.„Prý doslova řekl: ,Pokud zaútočíte, uděláme to, co jsme tenkrát neudělali!’ uvádí Vondra a dodává: „Šéf NATO Stoltenberg zároveň odmítl onen geopolitický kšeft. So far, so good, chce se říct.“Vondra se nakonec dostal také k Číně, která bude víc a víc připoutávat strategickou pozornost USA, důležitý je proto postoj Evropské komise.„Šéfka Evropské komise pohrozila sankcemi. Jenže sankce, které zvažuje EU, Rusko fakt nebolí. A sankce, které by ho opravdu bolely – například odstřižení od mezinárodních plateb nebo zastavení dovozu plynu – EU vyhlásit nechce, protože na plynu je kvůli své klimatické politice závislá stále víc. Tady bohužel strká Putinovi hlavu přímo do oprátky. Dokud se to nezmění, bude suverenita Ukrajiny záviset hlavně na Američanech,“ konstatuje na závěr Vondra.Za tento příspěvek to ale Vondra v komentářích hezky schytal. Někteří uživatelé mu vytkli, že to má s tou válkou v Osetii v hlavě nějak popletené.Hezky to schytal i za tu americkou propagandu.„Není snad zde nikdo padlý na hlavu, aby sdílel propagandu CIA. Jde jen a pouze o bezpečí obyvatel Donbasu. To co se díky USA děje na Ukrajině ví snad všichni, kromě politiků naverbovaných CIA,“ uvádí uživatel Jiří Mackal.„To jsou strašné propagandistické kraviny,“ připojuje se Pavel Mach.Někteří mají za to, že je potřeba najít nového strašáka, Rusko už na nikoho nezabírá.„Ukrajina by měla zůstat nárazníkovým státem. Bez vlivu Ruska a NATO,“ padl další uživatelský názor.„Ukrajina zničená barevnými revolucemi importovanými zvenčí a podporovanými jako vždy stejnými skupinami…“připojuje se další uživatel.Schůzka Bidena a PutinaAmerický prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin během své online schůzky 7. prosince jednali především o situaci na Ukrajině.Bílý dům sdělil, že Biden vyslovil v rozhovoru znepokojení ohledně situace kolem Ukrajiny a vyzval k diplomatickému urovnání. Putin informoval amerického kolegu, že Ukrajina nesplnila Minské dohody a sabotovala je, a také poznamenal, že právě NATO podniká nebezpečné pokusy o osvojení ukrajinského území a zvyšuje vojenský potenciál u ruských hranic.Kyjev a západní média v poslední době pravidelně obviňují Rusko z toho, že prý plánuje útok na Ukrajinu. V Moskvě to nejednou popřeli a zdůraznili, že tato prohlášení jsou pouhou záminkou pro stažení k ruským hranicím většího počtu vojáků NATO. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko nemá žádné agresivní plány, nehodlá na nikoho útočit, a že přesun vojsk na jeho území nemá nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

