https://cz.sputniknews.com/20211213/zdrzovani-se-spustenim-nord-stream-2-ma-dopad-na-tarify-pro-ceske-domacnosti-nazor-ruskeho-experta-16842888.html

Zdržování se spuštěním Nord Stream 2 má dopad na tarify pro české domácnosti. Názor ruského experta

Zdržování se spuštěním Nord Stream 2 má dopad na tarify pro české domácnosti. Názor ruského experta

177 milionů kubíků plynu již bylo přečerpáno do plynovodu Nord Stream 2. Ale o dopravě paliva na německý domácí trh není zatím rozhodnuto. Jak a kdy se tento... 13.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-13T15:05+0100

2021-12-13T15:05+0100

2021-12-13T15:05+0100

názory

plyn

plynovod

cena

nord stream 2

rusko

evropa

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/12270452_0:256:3103:2001_1920x0_80_0_0_58f7fec835c6eeadb5cc0b99f4babd92.jpg

Mitrachovič: Myslím, že certifikaci budeme mít v příštím roce. Termín může být kratší, když bude studená zima a Evropané pocítí nedostatek plynu, když elektřina zdraží ještě víc než dnes. Ceny na burzách mají dnes velmi vysoké.Obyčejní spotřebitelé to zatím nepocítili, protože ve většině evropských zemí mají nástroje, jež stanoví cenový práh. Avšak tyto „prahy“ se mění jednou za několik měsíců. Navíc stát dotuje tento rozdíl stejně z peněz daňových poplatníků. Taková je to komunální kampaň, jejíž úspěch závisí na burzovních cenách. Jak má tato kampaň přežít, když kupuje drahé energetické zdroje, které má prodávat levně? Obrátí se na vládu pro podporu, tedy pro stejné peníze daňových poplatníků. To všechno nakonec vzbuzuje nespokojenost ve společnosti. A může celkem přispět k urychlení certifikace nového plynovodu v Německu. Jeho spuštění bude signálem pro trh, ceny půjdou dolů.Politické a ekonomické úvahy mohou tedy převážit ve prospěch spuštění Nord Stream 2?No, samozřejmě ne hned, dají se přece vymyslet všemožné byrokratické triky. Evropské právo, stejně jako každé jiné, má spoustu interpretací. Nakonec se dají vůbec vymyslet nová pravidla certifikace plynovodu, jež omezí infrastrukturu, nové protimonopolní novely zákona, anebo budou jinak interpretovány staré…. Stačí přání!Ale na druhou stranu, nedají se výše uvedené úvahy vůbec přehlédnout. Takže očekávám certifikaci Nord Stream 2 v příštím roce, pak začne plynovod fungovat. Otázka spočívá v kapacitě. Není vyloučeno, že nejdřív získá povolení na polovinu kapacity. A až pak začne zvláštní vyjednávání ohledně platnosti protimonopolních nařízení. Uvidíme...Mluvíte s takovou jistotou o „radostné budoucnosti“ Nord Stream 2, avšak v českém tisku diskutují o eventuální likvidaci tohoto gigantického projektu. Přitom prvnizpravy.cz píšou, že Gazprom bude mít v případě zkrachování projektu minimální škody, že se prý plynovod rentuje již před spuštěním. Dá se s tímto názorem souhlasit?Za prvé poznamenám, že Česko má velký zájem na Nord Stream 2. Dá se říct, že máme hodně rozporů v diplomatické sféře, v oblasti lidských práv, v názoru na válečné dějiny, v jaderné sféře, avšak když jde o plyn, výborně si rozumíme. Česká společnost NET4GAS postavila za 540 milionů eur 150 kilometrový plynovod Capacity4Gas, který spojil síť českých plynovodů s německým EUGAL.Německý pozemní plynovod EUGAL (European Gas Pipeline Link) je určen k přečerpání plynu z Nord Stream 2 a je de facto jeho prodloužením. Česko bude odebírat tento plyn jak pro vlastní spotřebu, tak pro další dopravu. Tedy, dobře si vydělá na tranzitu, tento projekt je pro něj rozhodně výhodný. Jinak proč by vkládalo peníze? Češi přece nechtějí, aby toto potrubí leželo v jejich zemi místo toho, aby bylo použito, a to se ziskem. Zkrátka, má Česká republika zájem na tom, aby Nord Stream 2 byl spuštěn.Ale přece jenom, v případě špatného scénáře, když bude projekt pohřben, jaké ztráty bude mít Gazprom, jestli je vůbec bude mít?Některá média již pospíchala s odkazem na hlavního finančníka Gazpromu Kamila Sadykova s úvahami o tom, že se nový plynovod plně rentuje díky vysokým cenám plynu ještě před uvedením do provozu.Jenže není to celkem správná interpretace toho, co řekl. Šlo o to, že díky vysokým cenám plynu, které jsou dnes v Evropě přibližně dva nebo třikrát vyšší než loni, zvýší průtahy se spuštěním Nord Stream 2 zisky Gazpormu. V Gazpromu porovnali ceny uvedené v dlouhodobých smlouvách a burzovní a vypočítali, že se zisk zvýší přibližně o 20 miliard dolarů. Cena nového potrubí z Ruska do Německa činí asi 10-11 miliard. Ruský koncern investoval do projektu přibližně polovinu této částky, druhou polovinu investovalo konsorcium pěti evropských společností. Jsou to ale úvěry, které bude stejně třeba vrátit. Takže dnes je Gazprom jediným majitelem Nord Stream 2.Vraťme se ale k cenám plynu, jež stouply v Evropě kvůli četným faktorům. EU volí zelenou politiku, existuje také účinek obnovení po covidu. Evropa soutěží s jinými regiony, zejména s Latinskou Amerikou, v použití zkapalněného zemního plynu. Nechtěl bych zkrátka tvrdit, že se projekt nového plynovodu již rentoval. Avšak dnešní vysoké ceny plynu, tvrdohlavost evropské byrokracie, která nedává projektu zelenou, urychlí termíny jeho rentability.Ruská strana víckrát opakovala, že výstavba plynovodů není pro ni politika, ale byznys. Dnes se dá přečíst, že v zimě potrestá Moskva Kyjev zrušením přísunu plynu do ukrajinské sítě plynovodů. Šéfka Eurokomise zase obvinila Kreml z nátlaku na Moldavsko přes ceny plynu. Pohlíží tedy přece jenom Rusko na dodávky plynu Evropě přes Nord Stream 2 jako na velký dodatečný zdroj příjmů, anebo jako na faktor geopolitické hry?Dodávky ruských paliv do Evropy a nákup evropského zboží pro vlastní potřeby, to je samozřejmě obchod. Ale na druhou stranu, když se realizuje velký průmyslový projekt, když vlády poskytují povolení, poslanci hlasují, vzniká určitý politický kontext. Kdyby neexistoval, proč tedy hlasovali poslanci Spolkového sněmu za a proti projektu?Švédsko a Dánsko toto povolení poskytly… Je to samozřejmě také politika, která je sférou boje za přijetí strategických rozhodnutí. Nemůžete podpořit velký obchodní projekt bez schválení strategického rozhodnutí. V případě Nord Stream 2 bez strategického rozhodnutí o tom, jestli si Rusko a Evropa navzájem důvěřují, jestli jsou připraveny na spolupráci na několik desetiletí, jestli máte za to, že byla zvolena správná strategie, anebo chcete nakupovat plyn od Ameriky, anebo jste vsadili na obnovitelnou energetiku. Všude existuje strategická volba, existuje politická otázka. Když si Rusko a Evropa aktivně obchodují mezi sebou, je těžší povzbudit je ke konfrontaci, k sankční válce. Právě proto nechtějí USA, abychom aktivně obchodovali s Evropany, protože to upevňuje naše vztahy.ČEZ od nového roku zdraží elektřinu i plyn. Podle šéfa energetické společnosti Daniela Beneše to může být asi třetina u elektřiny a polovina až dvě třetiny u plynu. Jaký je poměr mezi cenami elektřiny a plynu? Jak působí na cenu energetických zdrojů (a jestli vůbec působí?) faktor průtahů se spuštěním mezinárodního a v podstatě Gazpromu patřícího plynovodu přes Baltské moře?Dnešní vysoké ceny plynu na evropském velkoobchodním trhu hned způsobily růst cen elektřiny, což bylo nevyhnutelné. Dochází k tomu dokonce tam, kde mají vysoký stupeň atomové generace. Jak se dá bojovat s tímto jevem? Jednou z variant je snížení cen plynu, když bude například schválen Nord Stream 2, což by k tomu přispělo. Dá se rovněž změnit celkový kurs na přechod na obnovitelné zdroje energie. Je možné, že tempa tohoto přechodu byla příliš rychlá, že se dají zpomalit, což stabilizuje ceny. Dá se rovněž jednoduše počkat na konec topné sezóny, kdy poptávka klesne a vlna zdražení se zastaví. Podíváme se mimochodem, co zvolí Česko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

evropa

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

plyn, plynovod, cena, nord stream 2, rusko, evropa, česká republika