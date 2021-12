https://cz.sputniknews.com/20211213/zhruba-polovina-ukrajincu-by-chtela-pracovat-v-nemecku-a-cesku-16848206.html

Zhruba polovina Ukrajinců by chtěla pracovat v Německu a Česku



Nadace demokratických iniciativ Ilka Kučeriva spolu s Kyjevským mezinárodním institutem sociologie provedla průzkum, ze kterého vyplývá, že téměř polovina... 13.12.2021

Kromě toho, by si téměř každý čtvrtý respondent vybral pro práci Litvu (24 %) a každý pátý Slovensko (22 %). Pouze 13 % by si vybralo Maďarsko, 8 % Rumunsko a 7 % Moldávii.Asi třetina dotázaných (33 %) by si nevybrala ani jednu z nabídnutých zemí střední Evropy. Dle průzkumu si celkově hledají práci v nabídnutých zemích muži a mládež do 30 let. Za prací do Německa a Rakouska nejvíce jezdí lidé s vysokým finančním postavením.Průzkum byl proveden v období od 22.října až 12.listopadu prostřednictvím telefonického dotazování s použitím počítače na základě náhodného výběru telefonních čísel ve všech oblastech Ukrajiny, mimo území Donbasu, které není pod kontrolou Kyjeva.Statistická chyba výběru není vyšší než 2,4 % pro ukazatele blízké 50 %, 2,1 % pro ukazatele blízké k 25 % a 1,5 % pro ukazatele blízké k 10 %.Ukrajinci v ČRVýsledky výšeuvedeného průzkumu uvádí, ze ukrajinští občané se často stěhují za prací do České republiky. Firmy zde hledají pracovní sílu, která bude levná. To už však v dnešní době neplatí. Přesto je obrovský zájem, největší za uplynulých pět let.Nejvíce se firmy obracejí do zahraničí a hledají pracovní sílu do výroby. Nejde však pouze o oblast výroby, práce pro cizince se nabízí například v oblasti řeznictví, jelikož zde je v České republice velká nedostatek. Proto zde najdeme více než polovinu lidí ze zahraničí.Mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová upozorňuje, že rozhodně neplatí, že zahraniční pracovníci pracují za minimální mzdu.K otázce mzdy se přidává se svým výrokem také majitel společnosti Monto Miroslav Mühlböck. Jeho společnost v cizině nabírá zaměstnance.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

