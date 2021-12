https://cz.sputniknews.com/20211214/byvaly-clen-rady-ct-sarapatka-podal-na-prezidenta-zemana-zalobu-duvodem-je-pomlouvacny-vyrok-16860943.html

Bývalý člen Rady ČT Šarapatka podal na prezidenta Zemana žalobu. Důvodem je pomlouvačný výrok

Bývalý člen Rady ČT Šarapatka podal na prezidenta Zemana žalobu. Důvodem je pomlouvačný výrok

Bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka se obrátil na Okresní soud v Rakovníku, kde znovu zde usiluje o satisfakci za někdejší Zemanovo vyjádření v... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T19:14+0100

2021-12-14T19:14+0100

2021-12-14T19:14+0100

česko

soud

miloš zeman

žaloba

prezident

zdeněk šarapatka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1129/07/11290707_0:23:1000:586_1920x0_80_0_0_86a5d260150eb4a2a98eb6b9e55afdc2.jpg

Začalo tak druhé kolo soudního sporu, který vede s Milošem Zemanem jeho někdejší poradce Zdeněk Šarapatka.V žalobě se uvádí, aby se Zeman omluvil za výrok, že byl Šarapatka vyhozen ze sboru jeho vládních poradců pro neschopnost. Šarapatka považuje Zemanův výrok za natolik závažný, jelikož ho očernil a dehonestoval jak profesně, tak společensky.V Šarapatkově žalobě se píše, že „je-li jednou čest pošpiněna neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může být pověst a čest osoby poškozena navždy“.Co se týče reakce z Hradu, advokát Marek Nespala uvedl, že o žalobě zatím nic neví. Advokát Hradu dodal, že podle toho, jak bude žaloba vypadat, zvolí procesní kroky.Případ ŠarapatkyPřipomeňme, že se jedná o kauzu, k níž došlo před více než třemi roky. Šarapatka podal žalobu o satisfakci kvůli vyjádření českého prezidenta pro TV Barrandov. Ten uvedl, že svého bývalého poradce na Úřadu vlády vyhodil pro neschopnost.Loni odvolací pražský městský soud rozhodl o omluvě bývalému Zemanově poradci. Za výrok hlavy českého státu se mělo omluvit ministerstvo financí. Zmíněné rozhodnutí následně potvrdil i Nejvyšší soud, který odmítl i dovolání ministerstva financí, které si však podalo ústavní stížnost.Nicméně Ústavní soud letos v únoru případ vrátil na začátek. Ve výsledku usnesení Nejvyššího soudu zrušil a stanovil, že Zemanův výrok Zemana nemá souvislost s činností prezidenta republiky a tudíž za něj odpovídá sám.Šarapatka tak původní žalobu stáhl a podal ji nyní znovu. Jak však poznamenává web, je zřejmé, že se spíše budou řešit procesní otázky než oprávněnost omluvy. Tedy například to, který soud má žalobu řešit. Hradní advokát Marek Nespala totiž již před několika měsíci přišel s tím, že spor by měl řešit Okresní soud v Kladně. Jako důvod sdělil fakt, že prezident Zeman tráví nejvíce času na zámku v Lánech. Podle Nespaly je místní příslušnost v tomto případě problematická, avšak advokát Ostrý má za to, že spor má řešit soud v Rakovníku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211201/sarapatka-chce-trestat-antivaxery-trest-musi-prijit-pro-kazdeho-kdo-vztahne-ruku-na-zdravotniky-16709829.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soud, miloš zeman, žaloba, prezident, zdeněk šarapatka