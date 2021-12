https://cz.sputniknews.com/20211214/energeticka-krize-si-vyzadala-dalsi-obet-microenergy-konci-16853624.html

Energetická krize si vyžádala další oběť. Microenergy končí

Energetická krize si vyžádala další oběť. Microenergy končí

Na portálu Operátora trhu s elektřinou (OTE) se objevila zpráva o konci další energetické společnosti. S dodávkami elektřiny a plynu končí Microenergy.

Microenergy však není jedinou společností, která skončila s dodávkami energií. V druhé polovině října ohlásila svůj konec Bohemia Energy, zde se ukončení dotklo cca 900 tisíc zákazníků. Poté svůj konec oznámila společnost Kolibřík, tuto společnost využívalo 28 tisíc klientů. Skončila rovněž společnost A-PLUS Energie a Ray Energy. V prvním případě šlo o 150 zákazníků a u Ray Energy to byly 3000 zákazníků.Ve hře jsou však dodavatelé poslední instance, tudíž zákazníci budou moci dále odebírat plyn a elektřinu. Dodavatelem se pro ně stane ta společnost, která má v jejich regionu vůdčí postavení. K dodavatelům poslední instance se řadí především v oblasti elektřiny společnost E.ON Energie (dominující v jižní části ČR), Pražská energetika (oblast Prahy a okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). Co se týká dodávek plynu, zde první místa zaujímá E.ON Energie (v Jihočeském kraji), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (ostatní části České republiky).Problémy s koncem energetických společnostíZ nového průzkumu společnosti NMS Market Research, který se zabýval situací odběratelů po ukončení činnosti dodavatelů energií, vyplývá, že až 28 procent českých domácností zasažených ukončením činnosti některého z dodavatelů nemusí mít na nové zálohy.Z průzkumu vyplývá, že k novým zálohám jsou pesimističtější ženy, 27 procent z nich uvedlo, že dostatek peněz spíš nemá, 11 % uvedlo, že rozhodně nemá. Vyšší výdaje 55 procent bývalých klientů končících dodavatelů pokryje ze svých úspor, 23 % na ně ušetří v jiné části domácích rozpočtů. Ale 18 procent dotázaných nedokázalo říci, z čeho nové zálohy zaplatí.Vláda v reakci na těžkou situaci zareagovala a schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. O tomto kroku vlády slyšelo pouze 65 procent dotázaných.Průzkum probíhal od 5. do 14. listopadu v prostředí Českého národního panelu, zúčastnilo se ho 1 228 osob.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

