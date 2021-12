https://cz.sputniknews.com/20211214/evropska-unie-se-vzda-dlouhych-plynovych-kontraktu-s-ruskem-kdy-k-tomu-dojde-16859248.html

Evropská unie se vzdá dlouhých plynových kontraktů s Ruskem. Kdy k tomu dojde?

Vedení EU příslušný návrh zákona hodlá den po jeho zveřejnění posuzovat na summitu v Bruselu, napsala agentura Bloomberg.Podle dokumentu, který má být zveřejněn 15. prosince, se EU vzdá dlouhodobých kontraktů na dodávky plynu z Ruska do roku 2049. Doklad obsahuje také návrhy na zvýšení efektivity reakce členských států EU na energetickou krizi. Jde i o normativní zásob plynu v podzemních plynojemech.Návrh zákona je zcela v rozporu s návrhy Ruska, které vidí řešení problému EU se zajištěním plynu právě v dohodách na dobu desítek let. V Evropě se naopak v posledních letech snaží rozvíjet obchodování na burze s pohonnými hmotami podobně jako na trhu s ropou založeném na futures.Podobná politika je podle odborníků jednou z příčin současné krize, v jejímž rámci cena plynu v regionu letos na podzim několikanásobně překročila historická maxima. V asijských zemích prudce vzrostla poptávka po tomto druhu paliva, což mělo za následek jeho nedostatek na světovém trhu, kvůli němuž sázka na nákup zkapalněného zemního plynu nevyšla.Ruský prezident Vladimir Putin v září oznámil, že rekordní cena plynu je spojena s "mudrlanty ještě v minulém složení Evropské komise", kteří vymysleli tržní cenotvorbu pohonných hmot. Podle něj by si nyní v regionu měli uvědomit výhodu dlouhodobých kontraktů s Ruskem. Později Gazprom zcela zastavil prodej plynu na svém vlastním spotovém místě a omezil se na plnění kontraktů. V této souvislosti někteří evropští politici obvinili ruskou společnost z úmyslného vyvolávání energetické krize.Dříve jsme psali o růstu cen futures na plyn v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

