Fiala se podle Deníku N sešel před schůzkou se Zemanem s kancléřem Mynářem

Pražský hrad ani zástupci vznikající koalice o schůzce neinformovali, server dostal potvrzení až od Smolky. Ten uvedl, že v plánu byla již minulý týden a Fiala řešil organizační otázky a průběh pátečního jmenování vlády „na méně tradičním místě v Lánech“. Smolka uvedl, že se jednání netýkalo politických témat, která probíral designovaný premiér s prezidentem, a vyloučil, že by se jednání účastnil i prezidentův poradce Martin Nejedlý.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se podle Deníku N ke schůzce nevyjádřil. Šéf STAN Vít Rakušan o setkání s Mynářem nevěděl, sdělil serveru.Schůzka se ZemanemDesignovaný premiér Petr Fiala jednal s prezidentem Zemanem v pondělí od 16:00. Hlavní otázkou byl spor o post ministra zahraničí. Na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že ten jmenuje v pátek vládu v takovém složení, v jakém mu ji navrhl - tedy i s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským.Fiala ocenil státnický krok prezidenta, který stále trvá na svých výhradách, ale nechce zatěžovat vládu náročným ústavním sporem. Ceremoniál jmenování nové vlády by se měl odehrát v pátek 17. prosince. O důvěru Sněmovny by měla vláda žádat 12. ledna, musí tak učinit do 30 dní od jmenování.Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že nový kabinet Zeman jmenuje na zámku v Lánech v pátek v 11 hodin dopoledne. Nominant na šéfa zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který se v tuto chvíli léčí s covidem a je proto v izolaci, si bude muset na oficiální jmenování počkat.V týdnu prohlásil prezident, že kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský je pro něj problematický a odmítá ho jmenovat. Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice. Zeman ovšem nechtěl překážet ustavení nové vlády, a proto sdělil, že neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chtěl zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů. Výjimku ovšem činila osoba Jana Lipavského.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

