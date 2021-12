https://cz.sputniknews.com/20211214/kralovsky-fotograf-williama-a-kate-prozradil-jak-poridit-idealni-rodinnou-fotografii-16859401.html

Královský fotograf Williama a Kate prozradil, jak pořídit ideální rodinnou fotografii

Královský fotograf Williama a Kate prozradil, jak pořídit ideální rodinnou fotografii

Shromáždit rodinu a pořídit alespoň jednu ideální vánoční fotografii může být někdy opravdu těžké. Vždycky se najde někdo, kdo mrkne nebo se nedívá do... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T21:31+0100

2021-12-14T21:31+0100

2021-12-14T21:31+0100

celebrity

princ william

fotograf

fotografie

tipy

kate middleton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/15997177_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_d21f135ce1cf55f30a712f5089035b43.jpg

Jak vybrat ideální místo?Pokud se fotíte doma, postavte se zády k oknu a dávejte pozor na to, aby na objekt svítilo denní světlo. Zaměřte objekt poměrně zblízka. Díky tomu bude pozadí tmavé, ale objekt světlý, což zabezpečí skvělý dramatický kontrast. Světlo, které proniká skrz okna je vždy nejlepší. Pokud se ale fotíte venku, bude lepší pořídit snímky ve stínu. Na přímém světle totiž nebudou lidé vypadat dobře. Fotografové milují zamračené dny, protože to zabezpečuje denní světlo, které může skrýt mnoho nedokonalostí a kůže vypadá na fotkách skvěle. Naopak přímé sluneční záření nebude pro kůži moc lichotivé.Jak vybrat nejlepší dobu na focení?Nejlepší doba je buď brzy ráno, pozdě odpoledne nebo večer. Pokud je zataženo je jedno, kdy se fotíte. V letních měsících je ideální čas na fotografování během západu slunce. Stejného kouzelného efektu dosáhnete i ráno, když slunce vychází.Jak dosáhnout toho, aby nikdo nemrkal?V první řadě udělejte mnoho snímků, a když fotíte skupinu lidí, počítejte do tří. Kromě toho fotograf radí všímat si rytmu mrkání lidí, stiskněte spoušť v okamžiku před mrknutím.A jak dosáhnout toho, aby se usmívaly i děti?S dětmi to bývá opravdu těžké, protože pro ně neplatí žádná pravidla. Děti prostě musíte nechat dělat to, co dělají. Dobrý fotograf prý umí pracovat s tím, co má.Dospělé můžete donutit, aby se dívali do objektivu a usmívali se, ale právě děti jsou tím kouzlem a energií fotografie. Fotograf by se měl právě kvůli tomu soustředit na děti a na to co dělají, aby získal ideální záběr. Dospělí vědí, že mají sedět klidně a usmívat se.A jak fotograf pracuje s těmi, kteří se před fotoaparátem stydí?Fotograf uvádí, že i s tímto má spoustu zkušeností. Tajemství spočívá v tom, že dobrý fotograf prostě umí upoutat a odvést pozornost od toho, co vlastně dělá. Dobrý fotograf umí svůj objekt vtáhnout do zajímavé konverzace, aby zapomněl, že se vlastně fotí. Fotografie je proto jenom záznamem komunikace mezi fotografem a člověkem, kterého fotí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211213/kate-middletonova-porusila-nekolik-svatebnich-tradic-kralovske-rodiny-jedna-se-tyka-svatebni-noci-16848430.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

princ william, fotograf, fotografie, tipy, kate middleton