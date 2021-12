https://cz.sputniknews.com/20211214/media-slovensko-patri-k-zemim-ktere-se-zavazaly-prijmout-afghanske-uprchliky--16854494.html

Média: Slovensko patří k zemím, které se zavázaly přijmout afghánské uprchlíky

Slovenský deník Hlavné správy dnes přišel s informací, že ve světových médiích kolují informace o tom, že některé evropské státy se zavázaly přijmout 40 tisíc... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

„Patnáct členských států Evropské unie se zavázalo přijmout dalších 40 tisíc afghánských utečenců,“ informovala Evropská komise po schůzce s ministry vnitra.Mluvčí Evropské komise Laura Berardová pro TRT World uvedla země, které jsou ochotny přijmout uprchlíky. Jedná se o následující státy: Belgie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyško, Litva, Lucembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Slovensko.Dále se v článku vyvrací možná spekulace, že by se mohlo jednat ne o Slovensko, ale o Slovinsko. Slovinský ministr vnitra však pro agenturu STA uvedl, že Slovinsko se projektu přijetí 40 tisíc afghánských uprchlíků účastnit nebude. Takže je pochopitelné, že se o Slovinsko nejedná.Podle informační agentury AFP nejvíce nových migrantů přijme Německo, konkrétně 25 tisíc. Holandsko by mělo přijmout 3 159 uprchlíků, Španělsko a Francie každý po 2 500 uprchlíků. Podrobnější informace o počtech migrantů, které přijmou jednotlivé země, však nejsou jasné.Komisařka Johanssonová uvedla, že na přijetí uprchlíků se měli domluvit ministři vnitra. Na tomto mítinku zájmy Slovenské republiky představoval slovenský minstr resortu vnitra Roman Mikulec. Tuto skutečnost také potvrzují údaje z webové stránky ministerstva. V tiskové zprávě z 9. prosince se uvádí, že ministři měli jednat o hybridních hrozbách a migračních výzvách. Mikulec v této souvislosti ocenil úsilí Polska, Litvy a Lotyška za jejich snahu o udržování integrity hranic EU.„Spolu se situací na východní hranici nesmíme zapomínat na oblast Středomoří, kde roste objem migračních toků. Tato skutečnost, společně se situací v Afghánistánu, si vyžaduje neustálou pozornost a koordinovanou reakci EU,“ uvedl Mikulec. V tiskové zprávě však není žádná zmínka o tom, že by ministr přislíbil přijmout uprchlíky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

