Měl jsem opravdu namále. Krampol prozradil, co musel po zánětu plic prožít v nemocnici

Herec uvedl, že měl zápal plic, pak srdeční kolaps a také bronchitidu. Podle něj ho lékaři postupně dostávali z těžkého stavu, podařilo se jim zabránit velkému neštěstí. Nyní už Krampol může dýchat sám. Z oddělení jednotky intenzivní péče ho převezli v pondělí.Herec srdečně poděkoval doktoru Špačkovi a jinému zdravotnickému personálu, že mu poskytli pomoc. Podotkl, že byl opravdu vyděšený a myslel si, že je to konec, ale lékařům se podařilo neštěstí zabránit. Krampol doufá, že do Vánoc bude doma, ale ani lékaři zatím nedokážou říct, zda to bude možné.Jiřího Krampola poprvé v tomto roce hospitalizovali ještě v září, kdy ho trápily průdušky. Strávil tehdy v nemocnici 14 dnů. Pak se zase dostal do špitálu v říjnu a ležel tam 2 dny kvůli potížím s astmatem.Jiří KrampolKrampol je český bavič, herec a moderátor. Pokud jde o jeho hereckou kariéru, v devadesátkách hrál většinou vedlejší seriálové role a k filmům se dostal spíše až s rokem 2000. Diváci jej mohli vidět ve filmu 2Bobule, Bastardi 2 nebo Andělská tvář.Velkou popularitu mu ale přinesly komické scénky s Miloslavem Šimkem, Petrem Nárožným a Luďkem Sobotou. Proslavil se také moderováním svého pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima. Známý je také díky dabingu, jelikož namluvil francouzského herce Jeana-Paula Belmonda či komika Louise de Funèse.Co se týče jeho osobního života, byl celkem čtyřikrát ženatý. Z prvního manželství s televizní hlasatelkou Janou Fořtovou má syna Tomáše a s třetí ženou Martou Krampolovou má syna Martina. Jeho poslední ženou byla Hana Krampolová, která ale loni v srpnu zemřela.Na svém kontě má i ocenění, konkrétně to od prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten mu totiž v roce 2018 udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

