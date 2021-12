https://cz.sputniknews.com/20211214/musime-okamzite-redukovat-vydaje-zvysit-prijmy-smarda-chce-stabilizovat-financni-situaci-cssd-16854283.html

„Musíme okamžitě redukovat výdaje, zvýšit příjmy." Šmarda chce stabilizovat finanční situaci ČSSD

„Musíme okamžitě redukovat výdaje, zvýšit příjmy.“ Šmarda chce stabilizovat finanční situaci ČSSD

Nově zvolený předseda sociálních demokratů Michal Šmarda by chtěl nejprve stabilizovat finanční situaci strany, přičemž za jednu z cest považuje využití... 14.12.2021

Šmarda v rozhovoru uvedl, že zažehnat vnitřní spory ve straně nebude podle něj složité. Ačkoliv Šmarda zvítězil a stal se novým předsedou ČSSD, více než stovka delegátů hlasovala pro Janu Maláčovou a Miroslava Krejčíka.Sdělil, že má ministryně sociálních věcí v demisi Maláčová budoucnost v sociální demokracii a označil ji vynikající expertku na sociální politiku a důchodový systém. Dodal, že by ji rád zapojil do práce. Jeho nabídku na místo v užším vedení však odmítla. K tomu Šmarda uvedl, že má k tomu dobré důvody.To, co stranu trápí, jsou finance. Podle Šmardy se musí okamžitě redukovat výdaje a naopak zvýšit příjmy.V rozhovoru Šmarda mluvil i o Lidovém domě. „Jsem určitě proti prodeji rodinného stříbra sociální demokracie, těch významných historických nemovitostí. Ale jsem pro to, abychom je využili co možná nejekonomičtěji. Abychom je pronajímali a aby se sociální demokracie ve svých potřebách uskromnila,“ řekl.Dodal, že on sám je pro moderní formy pronájmu, jako je například sdílení prostor. Podle jeho slov se Lidový dům pronajímá téměř celý, ale pořád je tam část, kterou bude využívat sociální demokracie. Doplnil, že nebudou potřebovat již mnoho místa, dokážou se uskromnit a některé agendy přesunout do regionů.Nižší příjmy jsou kromě jiného spojeny i s úbytkem členů. Šmarda to chce řešit tak, že požádá osoby, které odešly, aby se vrátily. Chce dát najevo, že sociální demokracie je otevřená a každý, kdo chce spolupracovat, nemusí být hned členem. A koho chce oslovit? Šmarda povede ČSSDV letošních volbách nového předsedy ČSSD, konajících se na 43. sjezdu, Jana Maláčová neuspěla, proto stranu nyní povede Michal Šmarda, jenž získal 130 hlasů ze 200. Šmarda sliboval, že bude vykonávat funkci krizového manažera, jelikož podle něj straně hrozí ekonomický kolaps a zánik, bude se ji snažit oživit a udělat ji znovu relevantní.Připomeňme, že se ČSSD poprvé za dobu samostatné ČR nedostala do Sněmovny, jelikož nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici hlasů. Výsledkem toho bylo odstoupení z funkce Jana Hamáčka a některých dalších členů vedení strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

