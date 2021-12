https://cz.sputniknews.com/20211214/na-kazdeho-jiny-metr-vondracek-k-setkani-fialy-a-mynare-pripomnel-jak-byl-za-to-same-pranyrovan-16860282.html

„Na každého jiný metr." Vondráček k setkání Fialy a Mynáře připomněl, jak byl za to samé pranýřován

„Na každého jiný metr.“ Vondráček k setkání Fialy a Mynáře připomněl, jak byl za to samé pranýřován

Bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zareagoval na schůzku designového premiéra Petra Fialy s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem před... 14.12.2021

„Pořád se všude dovídáme, jak se moderní svět neustále vyvíjí a cválá kupředu. Ale na takové obraty o 180° si pořád musím zvykat,“ uvedl.Vondráček odkázal na nedávnou skutečnost, že ještě v říjnu byl pranýřován, prý hrubě pochybil, že jako předseda Sněmovny navštívil kancléře Mynáře, když s ním potřeboval něco organizačně projednat.„Teď se úplně stejně zachoval designovaný premiér Petr Fiala. A ti samí lidé, kteří mě tehdy tvrdě kritizovali, se nyní předhánějí ve vysvětlování, jak je to úplně v pořádku a že se nic nestalo. Jak zpívá Marta Kubišová: ‚Časy se mění...!‘,“ podotkl.Vondráčka ve svých komentářích podpořili sledující.„Všechno se mění a i ty jejich silný ramena brzo zvadnou,“ upozornil Honza Wolf.„Ten dvojí metr je zoufalost, ale berte to tak, že slepenci teď už nezbývá nic jiného, než začít dělat zoufalosti. Tedy zoufalosti, začít vládnout a to, že to bude zoufalost, nevědí jenom jejich voliči. A ostatní bohužel musí ten rok přetrpět,“ vyslovil se Jiří Mlejnek.Dříve Sputnik psal o tom, že designovaný premiér Petr Fiala jednal podle Deníku N v pondělí před schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech na Pražském hradě s kancléřem Vratislavem Mynářem. Mluvčí občanských demokratů Václav Smolka serveru sdělil, že Fiala s Mynářem řešili organizační otázky jmenování vlády.Pražský hrad ani zástupci vznikající koalice o schůzce neinformovali, server dostal potvrzení až od Smolky. Ten uvedl, že v plánu byla již minulý týden a Fiala řešil organizační otázky a průběh pátečního jmenování vlády „na méně tradičním místě v Lánech“. Smolka uvedl, že se jednání netýkalo politických témat, která probíral designovaný premiér s prezidentem, a vyloučil, že by se jednání účastnil i prezidentův poradce Martin Nejedlý.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se podle Deníku N ke schůzce nevyjádřil. Šéf STAN Vít Rakušan o setkání s Mynářem nevěděl, sdělil serveru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

