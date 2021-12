https://cz.sputniknews.com/20211214/na-letisti-mesta-cucuta-na-severovychode-kolumbie-doslo-k-vybuchu-16854905.html

Na letišti města Cúcuta na severovýchodě Kolumbie došlo k výbuchu

Na letišti města Cúcuta na severovýchodě Kolumbie došlo k výbuchu

Na letišti města Cúcuta na severovýchodě Kolumbie na hranici s Venezuelou došlo k výbuchu, informuje televizní kanál Caracol. 14.12.2021

„Lety na letišti Cucuta byly pozastaveny kvůli mohutnému výbuchu. Výbuch poškodil několik domů,“ uvádí televizní stanice. Podle ní byl poblíž přistávací dráhy spatřen muž s výbušninami.„Za výbuchy na letišti stojí teroristé, jeden z nich byl zabit výbušninou,“ informují média s odkazem na úřady. „Podle úřadů při prvním výbuchu zahynul muž, který s výbušným zařízením přišel do styku, při druhém teroristickém útoku zahynuli dva policisté,“ píše deník Tiempo s odvoláním na místní úřady.Muž zaútočil na ženský klášter v ruském SerpuchověV ruském Serpuchově u Moskvy došlo k výbuchu na území ženského kláštera. Bylo zraněno 7 osob. Policie informuje, že výbuch má na svědomí 18letý absolvent pravoslavného gymnázia, které se tam nachází. „V důsledku útoku muže na Serpuchovský ženský klášter byl zraněn dospívající,“ informovala oblastní moskevská prokuratura.Podle nových informací při výbuchu na území pravoslavného gymnázia bylo zraněno 7 osob. Podle údajů policie měl výbuch na svědomí 18letý absolvent gymnázia. Ten utrpěl těžší zranění. Těžší zranění utrpěl i 15letý chlapec, který v té době procházel kolem.Kvůli koordinaci obranných složek na místo neštěstí přijel prokurátor Moskevské oblasti Sergej Zabaturin, a také zástupce serpuchovského městského prokurátora Valerij Kukuškin.Mladík, který má na svědomí výbuch v pravoslavném gymnáziu při ženském klášteře v Serpuchově svým zraněním podlehl. Sputnik o tom informoval místní farář Igor Čaban. „Podle oficiálních informací to má na svědomí žák pravoslavného gymnázia ve věku 18 let. V důsledku výbuchu člověk zemřel, ten, který organizoval výbuch…Chvála Bohu, že se to obešlo bez dalších obětí, s výjimkou člověka, který tento skutek učinil,“ uvedl farář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

