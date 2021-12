https://cz.sputniknews.com/20211214/na-slovensku-se-meni-pravidla-lockdownu-nove-plati-jenom-v-noci-16857599.html

Na Slovensku se mění pravidla lockdownu. Nově platí jenom v noci

Na Slovensku se mění pravidla lockdownu. Nově platí jenom v noci

Na Slovensku se mění pravidla lockdownu. Nově platí jenom v nociOd pátku 17. prosince bude na Slovensku zákaz vycházení platit pouze od 20.00 do 5.00. Dnes o... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T15:27+0100

2021-12-14T15:27+0100

2021-12-14T15:27+0100

slovensko

vláda

opatření

změna

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/46/33/463343_0:26:2565:1468_1920x0_80_0_0_5262cdcabd2d4d0a4db14d8e87e472c0.jpg

Výjimka pro zákaz vycházení platí pro cesty k lékaři, pro zaměstnance, kteří jdou do práce a z práce nebo cestu do obchodu. Výjimka rovněž platí i při vycestování do zahraničí a také pro cesty související s péčí o blízkou osobu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211214/slovenska-republika-by-mela-uzavrit-s-usa-dohodu-o-obranne-spolupraci--16856306.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, opatření, změna, koronavirus