https://cz.sputniknews.com/20211214/navyky-ktere-zpusobuji-onemocneni-jater-16846683.html

Návyky, které způsobují onemocnění jater

Návyky, které způsobují onemocnění jater

Klinika Mayo Clinic označila sedm každodenních návyků, kterými si ničíme játra a zatěžujeme tak tento důležitý orgán, který funguje jako "filtr". 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T07:31+0100

2021-12-14T07:31+0100

2021-12-14T07:31+0100

zdraví

zdraví

alkohol

káva

chemie

pohyb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/675/95/6759517_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_e8c9067c9a2b1741ef2771d9a7ce5de8.jpg

Běžné každodenní návyky mohou vést k vážným problémům se zdravím, jelikož poškozují funkce jater. Játra jsou přitom jedním z nejdůležitějších orgánů člověka, píše portál Eat This, Not That!Vědci z americké kliniky Mayo Clinic, jedné z největších medicínských center na světě, uvedli sedm návyků, které játrům nejvíce škodí. Na prvním místě stojí alkohol, ten způsobuje nadměrné namáhání jater, což může vést k jejich poškození, nebo až k fibróze a k nejvážnějšímu poškození patří cirhóza jater.Dalším problém jsou chemické látky, které se do těla dostávají dechem v důsledku nesprávného používání aerosolů.Lékaři věří, že pravidelná fyzická aktivita může odlehčit tomuto orgánu, který funguje jako jakýsi „filtr“. Abychom si udrželi zdravá játra, je dle odborníků nutné, se denně alespoň půl hodiny věnovat fyzické aktivitě.Mimo to, odborníci připomněli, že je nutné důkladně mýt ovoce a zeleninu, aby se do těla nedostaly pesticidy, jednou ročně bychom se měli nechat vyšetřit na žloutenku typu C, abychom ji včas začali léčit. Dále bychom měli udržovat v čistotě nástroje na tetování nebo piercing a nezapomínat na pravidelné stravování. Odborníci dodávají, že pro játra jsou nejhorší smažená, tučná a solená jídla.Nápoje prospěšné pro játraAbychom se nezaměřili pouze na jídlo, je potřeba se podívat také na nápoje, které mohou být pro játra prospěšné.Dietoložka Courtney D’Angelová označila kávu za nápoj, který nejvíce prospívá játrům. Její slova uvádí portál Eat This, Not That!D’Angelová se odvolala na výzkumy, které ukázaly, že konzumace kávy může snížit nebezpečí cirhózy jater a také ochránit před nealkoholickým ztučněním jater. Kladný účinek nápoje se vysvětluje tím, že může snížit ukládání tuku a zvýšit počet antioxidantů v játrech, které neutralizují aktivitu škodlivých volných radikálů a zabraňují poškození buněk tohoto orgánu. Černá káva může také zabránit zjizvení jater.Dietoložka dodala, že pro zachování užitečných vlastností nápoje je třeba ho pít určitým způsobem: bez cukru, mléka a tučné šlehačky.Již dříve bylo uvedeno, že americká dietoložka Lisa Moskovitzová upozornila na nejnebezpečnější chybu, které se dopouštějí lidé, kteří drží dietu. Podle jejích slov vynechání snídaně vede k prudkým změnám nálady, pocitu hladu a únavy, které brání hubnutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211212/lekarka-prozradila-co-se-stane-kdyz-budete-pit-kavu-kazdy-den-16824829.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, alkohol, káva, chemie, pohyb