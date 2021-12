https://cz.sputniknews.com/20211214/opily-45lety-muz-miril-zbrani-na-rodice-a-deti-na-tanecnim-krouzku-16858279.html

Opilý 45letý muž mířil zbraní na rodiče a děti na tanečním kroužku

Opilý 45letý muž mířil zbraní na rodiče a děti na tanečním kroužku

V pondělí vpodvečer zažili rodiče s dětmi v centru Zlína krušné chvíle. Na tanečním kroužku totiž ohrožoval rodiče a děti opilý 45letý muž plynovou pistolí v... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

„V jedné z budov se podle svědků nacházel muž, který míří střelnou zbraní na ostatní a cosi hlasitě vykřikoval. Strážníci proto s využitím balistických ochranných prostředků vstoupili do objektu a zpozorovali ozbrojence, který pistolí mířil do otevřených dveří, odkud vycházeli rodiče s dětmi navštěvujícími taneční kroužek,“ řekl k věci Pavel Janík z Městské policie Zlín.Rodiče s dětmi se snažili ukrýt ve druhé místnosti, přičemž na první výzvy strážníků opilý ozbrojenec nereagoval. Naopak ještě více zvýšil napětí uvnitř budovy. Muž se podle Janíka otočil směrem k hlídce a namířil pistoli na strážníky, kteří použili donucovací prostředek hrozby namířenou služební zbraní a zopakovali předchozí výzvu.Při pohledu na hlavně služebních pistolí muž povolil napřaženou ruku a vzdal se. „Hlídka jej poté zpacifikovala a přiložila mu služební pouta,“ dodal k věci.Muži bylo naměřeno 2,3 promile alkoholu v krvi. Na rodiče s dětmi mířil plynovou pistolí, ta je replikou ostré zbraně a je od ní na první pohled nerozeznatelná.Muž se zbraní ohrožoval zdravotníkyNa konci listopadu museli policisté zasahovat proti pacientovi, který ohrožoval nožem a střelnou zbraní zdravotníky a zabarikádoval se na sále. Policie pachatele zajistila a během incidentu nebyl nikdo zraněn. Jednalo se o muže, kterého do nemocnice přivezla záchranná služba. O incidentu informovali policisté na svém účtu na Twitteru.Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík uvedl, že pacient se zabarikádoval na zákrokovém sálu. „Už je zpacifikovaný za pomoci Policie České republiky. Nedošlo k žádnému ohrožení na životě ani zranění,“ uvedl tehdy radní. Zraněn byl během zákroku pouze samotný pachatel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

