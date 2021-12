https://cz.sputniknews.com/20211214/po-piratech-praha-sobe-na-lukrativni-pozici-v-magistratu-ma-zalusk-starosta-prahy-7-16855486.html

Po Pirátech Praha sobě? Na lukrativní pozici v magistrátu má zálusk starosta Prahy 7

Po Pirátech Praha sobě? Na lukrativní pozici v magistrátu má zálusk starosta Prahy 7

Zbývá necelý rok do voleb do pražského magistrátu a někteří politici zájem o vedení hlavního města už aktivně jeví. Například svou touhu „avizoval“ bývalý... 14.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-14T17:28+0100

2021-12-14T17:28+0100

2021-12-14T17:28+0100

česko

piráti

magistrát

praha sobě

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/997/11/9971140_0:88:2049:1240_1920x0_80_0_0_d6fdcedac6dcd840389fed66f269c0e6.jpg

„Chci kandidovat na primátora. Výběr budeme ale ještě řešit s našimi lidmi v městských částech, kdy se bude jednat o formu primárek,“ prohlásil Čižinský.Média připomínají, že Praha sobě je tzv. občanskou kandidátkou, která musí sesbírat podpisy minimálně sedmi procent obyvatel daného města, aby se mohla ucházet o hlasy voličů.V současné době Praha sobě má zastupitele na magistrátu a v Praze 1 a 7.V příštím roce bude kandidovat v další desítce městských částí.K tomu do začátku srpna příštího roku hnutí musí zajistit ještě 75 000 podpisů.Média rovněž uvádějí, že opoziční i koaliční zastupitelé v letošním roce hnutí Čižinského podrobili kritice za to, že podpisy sbíralo ve stáncích před volebními místnostmi při říjnových volbách do Sněmovny. Nicméně lídr Prahy sobě kritiku odmítal.Konstatuje se, že Pražská koalice PS, Pirátů a Spojených sil má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Volby v Praze vyhrála v roce 2018 ODS, která disponuje 14 mandáty. Na druhém místě skončila Pirátská strana s 13 zastupiteli. Stejný počet má Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, o jeden méně je u ANO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, magistrát, praha sobě